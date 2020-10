Millonarios FC nada que gana y Alberto Gamero excusó a sus dirigidos después del empate a ceros ante Águilas Doradas, el duelo por la fecha 13 de la Liga Betplay 2020 que se disputó en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

“Me parece que lo que están haciendo los muchachos no es para estar en esta posición, no es para tener este puntaje, pero el fútbol es así. El equipo hizo buen trabajo, no generamos muchas opciones de gol, pero estuvimos mucho tiempo en campo contrario. No nos quiere entrar el balón y el fútbol se gana es con goles”, expresó el DT.

El cuadro Embajador ocupa la casilla 16 de la tabla de posiciones con apenas 11 puntos y tan solo un juego ganado en todo el torneo. Fue el pasado mes de febrero frente a Boyacá Chicó, por 2-1, justo unas jornadas antes de la suspensión del campeonato por el COVID-19.

“Este es un momento duro para nosotros, pero veo que el equipo quiere cambiar muchas cosas y nos ha faltado ese poquitico, que es meterla. En otros partidos salen goles de donde uno menos piensa, y nosotros elaboramos y no se nos da. El más dolido soy yo, porque veo que el grupo trabaja y no nos salen las cosas”, agregó.

Los Azules luchan por el milagro de clasificar a la siguiente fase que se disputará en diciembre, pero cada vez se alejan más de esa posibilidad. “La necesidad nos lleva al desespero. Veo a un jugador desesperado por querer darle un triunfo a la afición y a veces el desespero nos lleva a eso. Tenemos la presión y la necesidad de ganar un partido y ahí es donde yo veo el desespero de los jugadores”, dijo Alberto Gamero.

Ahora, Millonarios FC se prepara para visitar a Envigado FC, el próximo 14 de octubre a las 6:05 p.m. en el estadio Polideportivo Sur, en compromiso válido por la fecha 14 de la Liga Betplay 2020, donde espera sacudirse un poco contra un Naranja que está en la parte media de la clasificación. “Estamos construyendo un equipo importante, que hace buenas cosas y esto todavía no termina, vamos a seguir peleando”, concluyó Alberto Gamero.

Tabla de posiciones en la Liga Betplay 2020