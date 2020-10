En entrevista para Caracol Radio, Alberto Gamero se refirió a la actualidad de Millonarios FC y su repunte en el campeonato. El DT está convencido del potencial de su plantel.

“Estamos mejorando mucho, poco a poco se ven cosas importantes, jugadores consolidándose más, vamos corrigiendo errores y eso es bueno. De los últimos 9 partidos hemos perdido uno y eso nos da confianza. A pelear por estos cuatro partidos de Liga y los dos de Sudamericana que restan”, expresó el entrenador en la charla radial.

▶: Jhon Duque, ¿de Millonarios al exterior?

▶: ¿Qué canal de televisión transmite Millonarios FC vs. Deportivo Cali por Copa Sudamericana?

El cuadro Embajador tiene dos retos de alta complejidad en una semana. Primero recibirá a Deportivo Cali por la Copa Sudamericana por torneo internacional y luego, rematará en la jornada 17 de la Liga Betplay 2020 midiéndose en el clásico a Atlético Nacional.

“Estábamos muy lejos de los ocho y hoy estamos a seis puntos. Me parece que el partido contra Atlético Nacional será muy importante porque eso subirá el autoestima y la confianza en Liga. Tendremos también un partido muy importante el día miércoles frente a Deportivo Cali por Copa Sudamericana y debemos buscar ventaja, irnos adelante y pelear el partido en Cali”, apuntó.

Alberto Gamero sobre las lesiones en Millonarios

“Las lesiones no han sido solo en Millonarios FC, eso ha sido para todos los equipo del fútbol colombiano y a nivel mundial. De pronto hemos tenido esa mala suerte, porque se nos han lesionado jugadores en la misma posición. A veces no pasa. Lo que nos pasó con Junior, un lateral suspendido y tres lesionados, nunca me había pasado, pero me dejó una sensación buena porque el equipo entiende que cuando no se puede a una cosa, se puede a otra. Los jugadores deben entender las diferentes estructuras que se pueden armar en un partido. Eso fue lo que más me gustó de Barranquilla. Antes de un partido miramos qué pasa cuando el equipo va ganando, qué pasa cuando va perdiendo, empatando, cuando nos expulsan o a un rival. Me parece que eso el equipo lo va entendiendo, vamos mejorando y estas cuatro fechas de Liga van a ser primordiales contra grandes equipos. Todos los equipos pelearán su momento”, añadió.

Finalmente, Alberto Gamero confesó de nuevo su amor por el Azul y argumentó que se está trabajando duro por sacar adelante al club. “Yo sé que la hinchada de Millonarios FC exige resultados, pero estamos tratando de construir un equipo obteniendo resultados. Muchos equipos han pasado por eso: estructurar un equipo, darle una base sólida y mirar después dónde se debe reforzar. Estoy tranquilo y tratando de hacer lo mejor para Millonarios porque soy hincha de Millonarios y jugué en Millonarios”, concluyó.

Los partidos que vienen en la Copa Sudamericana 2020