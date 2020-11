Lo que dijo Alberto Gamero de la eliminación de Millonarios

OneFootball

A Millonarios no se le dio la clasificación. Tuvo una racha de once juegos sin conocer derrota en el ocaso del todos contra todos de la Liga Betplay 2020, pero se quedó sin un espacio en el grupo privilegiado que disputará los playoffs. Su técnico Alberto Gamero se refirió al sinsabor, pero destacó la mejoría de los suyos.

“Con el proceso estamos evolucionando. Yo creo que el remate de esta Liga ha sido bueno y no nos alcanzó, pero no vamos a perder la ilusión de seguir trabajando y de seguir mejorando. Tenemos esta Liguilla ahora, junto con la Copa Águila. La ilusión de seguir trabajando no se va a perder. Ojalá que el equipo crezca, que vaya evolucionando como nosotros queremos”, expresó luego del 6-1 sobre Alianza Petrolera.

El DT recordó su despertar en la recta final, en en la que de 21 puntos en competencia, sumó 19. “El remate es bonito porque los últimos partidos fueron con todos los equipos grandes: Atlético Nacional, América de Cali, Junior, Deportivo Cali, fueron todos los grandes y me parece que Millonarios FC se comportó a la altura, como un equipo grande que es. Eso nos deja tranquilos, pero me parece que hay que seguir trabajando”, agregó.

El samario fue justo reconociendo las dificultades que tuvo gran parte del torneo. “Hay tristeza, en el fútbol hay que ser correctos, nosotros no empezamos bien, pero terminamos de la mejor manera. Todo es trabajo, nos queda pelear la Liguilla, hicimos el intento por clasificar”, apuntó.

Finalmente, se comprometió a luchar por el cupo a Copa Sudamericana 2021. “He venido diciéndole a mis jugadores que no debemos cambiar nuestra alegría, debemos mejorar hasta el último partido. No somos los peores por no haber clasificado, ni hubiéramos sido los mejores entrando. Hay que mantener el estado anímico”, concluyó.

Toda la Fecha 20 de la Liga Betplay 2020

-Patriotas 2-0 Jaguares (Jhon Fredy Miranda y Carlos Ramírez)

-Envigado 2-1 Independiente Medellín (Tomás Maya y Néyder Moreno; Jhord Garcés)

-Atlético Bucaramanga 1-2 Santa Fe (Johan Caballero; Patricio Cucchi y Jorge Luis Ramos)

-Atlético Nacional 3-0 Cúcuta Deportivo * Partido definido en el escritorio

-América de Cali 1-2 La Equidad (Matías Mier x 2 y Juan Pablo Segovia)

-Junior 3-0 Boyacá Chicó (Miguel Borja x 2 y Teo Gutiérrez)

-Deportivo Pereira 1-1 Deportivo Pasto (Delio Ramírez y Féiver Mercado)

-Millonarios 6-1 Alianza Petrolera (Émerson Rodriguez, Ayron Del Valle x 3, John Hernández y David Mackálister Silva x 2)

-Águilas Doradas 4-1 Deportivo Cali (Jhon Freddy Salazar x 2, Jader Obrian, Álvaro Angulo y Angelo Rodríguez)

-Deportes Tolima 2-3 Once Caldas (Nilson Castrillón, Sergio Mosquera, Dayro Moreno, Tomás Clavijo y Pablo Rojas)

Tabla de posiciones de la Liga Betplay 2020

1. Santa Fe 40 pts (+17)

2. Deportes Tolima 37 pts (+14)

3. Atlético Nacional 35 pts (+8)

4. Deportivo Cali 34 pts (+9)

5. Deportivo Pasto 34 pts (+8)

6. Junior 33 pts (+10)

7. América de Cali 33 pts (+9)

8. La Equidad 32 pts (+7)

9. Águilas Doradas 31 pts (+6)

10. Millonarios 30 pts (+8)

11. Once Caldas 29 pts (+3).