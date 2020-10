¿Millonarios FC está en venta?

Millonarios FC nada que levanta cabeza en la actual Liga Betplay y después de su último título en 2017 y la Superliga 2018, se ha sumido en una crisis deportiva. Ahora, mientras los resultados no lo acompañan con Alberto Gamero como DT, surgió un rumor sobre una posible venta del club, pensando en una inminente mejora.

El periodista Mario Andrés Ladino aseguró en su cuenta de Twitter que Joseph Oughourlian, quien es el líder de Amber Capital -actual dueño del cuadro Embajador- estaría negociando las acciones de Millonarios.

La versión de Mario Ladino sobre Millonarios

“Atención, Atención.. la Noticia que todos los hinchas de Millonarios estaban esperando, Millos está en Venta, su dueño Joseph está negociando su venta (…). Yo no lanzo informaciones si no tengo pruebas y fuentes reales, así ha sido siempre, Créanme. En la época del interés de Colpatria yo fui el que di la noticia y hablé con el director comercial el doctor Llanos, y me confirmo el interés, luego el señor Gustavo Serpa habló conmigo y me lo ratificó, una cosa que que no quiso vender. Eso es otra cosa”.

Y en trinos posteriores agregó: “Yo sé que muchos no creen y otros sí, pero les digo algo, nunca he dicho nada si no tengo pruebas. Lo que pasa es que esta noticia de la posible venta de Millos sorprendió hasta los mismos directivos, por que la negociación la está haciendo directamente el dueño, que es Joseph”.

La actualidad de Millonarios en la Liga Betplay 2020

Actualmente el cuadro albiazul está en la parte baja de la tabla y el técnico Alberto Gamero, que había llegado como una opción para regresar a la cima, no ha podido hacer mucho. Los bogotanos están en el puesto 18 de la tabla de posiciones en la Liga Betplay. Bajo su mando el equipo sumó 10 puntos, producto de tan solo un partido ganado en 12 fechas, 4 perdidos y 7 empatados. La esperanza de clasificación a la siguiente fase del torneo tiene cada vez menos margen de error.

