Miguel Borja hizo oficial la decisión que tomó Junior con él

Pasó el año para el que llegó en condición de cedido y Junior no hará uso de la opción de compra. Así es que Miguel Borja se va del equipo del que es hincha y en el que hizo 20 goles en el año.

Aunque Junior lo decidió y se lo comunicó al representante del futbolista, no fue el club el que hizo oficial el tema. Se encargó de hacerlo el mismo Miguel Borja, menos de 24 horas después de haber disputado su último partido con el elenco rojiblanco (vs. Coquimbo Unido en la Copa Sudamericana, gol incluido).

“Hace algunas horas mi representante me ha comunicado que el Junior no está en condiciones de comprar mis derechos como jugador, por lo tanto quiero expresarle mi agradecimiento a toda la hinchada juniorista, a mis compañeros, al periodismo y a todas las personas que me han apoyado y demostrado su amor durante este lindo paso por el equipo del cual soy hincha de corazón”, fue lo primero que escribió el goleador a través de su cuenta en Instagram.

Y agregó: “Me hubiese encantado seguir representando los colores de mi amado equipo, pero desafortunadamente así no será. Espero que este no sea un adiós sino un hasta pronto”, dijo un Miguel Borja que llegó al club cedido por parte de Palmeiras. En principio debe volver a dicho equipo que, sin él, en el 2020 ya está en semifinal de la Copa Libertadores.

Los números de Miguel Borja en Junior de Barranquilla

Un deseo personal y el poder adquisitivo del club dentro del proyecto que tenía para el 2020, hizo que Miguel Borja pudiera llegar a Junior. Sueño cumplido para un año en el que el equipo disputaría Liga, Superliga, Copa Libertadores y Copa Colombia. El goleador llegó para hacer frente a todas las competencias.

Terminó disputando 36 partidos en el año y haciendo 20 goles, distribuidos así: 4 en 6 juegos de Copa Sudamericana, 1 en 5 de Libertadores y 14 en 23 de la Liga BetPlay.

La despedida de Miguel Borja de Junior