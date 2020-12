Miguel Borja, el mensaje de Teo Gutiérrez y “¿esa carretilla quién la inventó?”

El goleador de Junior en el 2020 sorprendió con su mensaje de despedida en redes sociales. ¿Miguel Borja se va del equipo? Unos de los que reaccionaron a su comunicado fueron Teo Gutiérrez y Freddy Hinestroza.

“Hace algunas horas mi representante me ha comunicado que el Junior no está en condiciones de comprar mis derechos como jugador, por lo tanto quiero expresarle mi agradecimiento a toda la hinchada juniorista, a mis compañeros, al periodismo y a todas las personas que me han apoyado y demostrado su amor durante este lindo paso por el equipo del cual soy hincha de corazón”, fue lo primero que escribió el goleador a través de su cuenta en Instagram.

Y agregó: “Me hubiese encantado seguir representando los colores de mi amado equipo, pero desafortunadamente así no será. Espero que este no sea un adiós sino un hasta pronto”. Eso lo dijo Miguel Borja, quien llegó al club cedido por parte de Palmeiras.

Al ver dicho mensaje en Instagram, uno de los que reaccionó en esa misma red social fue Teo Gutiérrez. El otro atacante representativo del cuadro rojiblanco le respondió: “Goleador usted no se va”. El deseo de Teófilo es el de más de un hincha del elenco barranquillero que ha acogido bastante bien al atacante que hizo parte de la Selección Colombia en Rusia 2018.

Más allá de su comunicado, la situación respecto al futuro del atacante no está definida. Sí está claro que Junior no hará uso de la opción de compra. Lo que se informó es protocolar y hace parte del conducto regular. A partir de cerrar esa opción para su continuidad, se abren otras. Podría darse otro préstamo, por ejemplo. Todo depende de lo que pueda negociar Junior con Palmeiras, de que el club brasilero pretenda no contar con él y que no aparezca otra opción económicamente superior. Hay que esperar.

Mientras lo hace, Miguel Borja y compañía se divierte con el tema. A través de una historia en Instagram junto a Freddy Hinestroza, se tomó con gracia el momento. “¿Es verdad que no quieres seguir en Junior?”, le preguntaron. Y la respuesta del goleador fue: “¿Esa carretilla quién la inventó?”.

El mensaje de Teo Gutiérrez y la actuación de Miguel Borja