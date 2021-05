Mensajes de la barra de Atlético Nacional para Guimaraes, Jonatan Álvez y Geisson Perea

Mucho tenían por decir los integrantes de Los Del Sur a los futbolistas de Atlético Nacional. Por eso la visita a Guarne de la que quedaron varios videos. Uno de ellos muestra el momento en el que hay mensajes a 3 nombres propios: Alexandre Guimaraes, Geisson Perea y Jonatan Álvez.

En esa aparición de cientos de hinchas de Los Del Sur a la sede de Atlético Nacional en Guarne, hay un momento en el que quien toma la vocería de parte de la barra es Andrés Felipe Muñoz (@pipe3dc en Twitter). De frente al grupo de futbolistas y directivos que se instaló en el lugar, les dijo varias cosas.

“Finalmente lo que ocurre es esto, es una vergüenza porque Atlético Nacional es el equipo por el cual sus familias viven en este momento. No solamente es una vergüenza deportiva. No sé si a ustedes les interesa saber que la reputación de ustedes en la calle, con 13 millones de personas que somos, es esa: que son unos ladrones”, empezó diciendo.

Y agregó: “Eso tendría que ser una razón de peso para que ustedes hace mucho rato en estos meses hubieran ganado al menos uno de los títulos que disputamos, pero lo grave ni siquiera es eso porque el fútbol es fútbol. Se gana y se pierde. Nosotros hemos ganado muchas cosas y también hemos perdido muchas otras, pero el problema no es únicamente ese”.

Es entonces cuando se dirige a los 3 nombres ya mencionados: “El problema del señor técnico es que le hayamos escrito con respeto que queríamos una opinión suya acerca de lo que estaba ocurriendo y no fue capaz de respondernos, pero sí salió en ESPN el mismo día que le escribimos, como si los medios de comunicación fueran más importantes que nosotros. Estábamos esperando una respuesta de unas palabras respetuosas que le dimos, profe, gracias a la puerta que usted nos abrió allá. Eso es lo que es grave. Y que en una rueda de prensa no sea capaz de pedirle perdón a la hinchada. Y que vos Perea (Geisson), en esa misma rueda de prensa prefieras hablar de Dios y de Jesucristo que del dolor que le da a 13 millones de personas que ustedes queden eliminados por no ser capaz de ganarle a una empresa aseguradora, con equipo de fútbol, eso es lo que es grave. Lo que es grave Álvez (Jonatan) es que en esa reunión estabas muy bravo y ahora estás de último (en referencia al lugar en el que estaban ubicados los futbolistas)”.

El video grabado y compartido en redes sociales llega hasta ahí. Es el momento en el que la mayor parte de asistentes al lugar empieza a chiflar y gritar contra el futbolista uruguayo.