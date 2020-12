Médico de América de Cali y la respuesta a la sugerencia de Hugo Illera

“Hay que mirar de qué manera América de Cali está cuidando la asepsia en el Pascual Guerrero, la Dimayor debe intervenir en eso”, dijo Hugo Illera tras los casos positivos por COVID-19 en Atlético Nacional y Junior, confirmados tras los partidos que ambos tuvieron visitando al cuadro escarlata.

Tal comentario tomó relevancia en medios de comunicación. La sugerencia de Hugo Illera de revisar el manejo de América de Cali en el tema COVID-19 se habló bastante y llegó a ser tocada en una entrevista con el médico Germán Alberto Ochoa, quien habló para El Alargue (Caracol Radio).

+ Lo que dijo Hugo Illera de América de Cali tras los contagios de COVID-19 en Junior

+ No hubo pruebas PCR en Junior antes de jugar contra América

+ ¿Quiénes son los jugadores de Junior que dieron positivo?

Cuando le mencionaron lo que dijo Hugo Illera (sin nombrarlo pero haciendo mención a su comentario), el médico de América de Cali respondió: “Son especulaciones y teorías que se emiten a veces de manera irresponsable e imprudente para justiciar. Ese no es el camino”, aseguró.

Anteriormente el médico dio una explicación de lo que se está haciendo hace varios meses en el cuadro escarlata respecto al COVID-19. Es una situación que empezó desde marzo y que ha tenido resultados interesantes, evitando contagios masivos como los que se presentaron recientemente en Atlético Nacional y Junior.

“América de Cali tiene muy pocos casos. Hemos tenido la fortuna de haber ejecutado un planeamiento estratégico de confinamiento cuando se han reportado los positivos. Hemos sido muy rigurosos en el tema. Actualmente tenemos 3 jugadores que salieron positivos y están en confinamiento. Esta semana cumplen el tiempo de ley: Joel Graterol, Felipe Jaramillo y Kevin Andrade (asintomáticos)”, empezó diciendo.

Y agregó: “Casi todo el plantel ya tuvo contaminación por el virus en el transcurso del semestre. No tuvimos contaminaciones masivas. Más de 3 no hemos tenido simultáneamente. Eso es producto de los cuidados extremos y de la rigurosidad en la disciplina del departamento médico en la educación con jugadores y sus familias. El departamento médico de América de Cali ha sido muy estricto, casi con medidas coercitivas, no amenazantes, pero con la filosofía que el que no hace las cosas bien tiene su castigo. Hemos tenido esa fortuna, la solidaridad absoluta de la Junta Directiva y el Cuerpo Técnico. Esa es la razón por la que vamos en el camino y tenemos el equipo bastante sólido para el próximo juego”.

Las palabras de Hugo Illera sobre América de Cali y los contagios de Junior (Win Sports)