Máyer Candelo elogió a JuanMa Lillo y explicó la razón por la que toca ver al Manchester City

Máyer Candelo espera volver a la dirección técnica, pues se ha preparado intensamente para hacerlo muy pronto de la mejor manera.

Para ello, se ha venido asesorando con nada más y nada menos que el asistente técnico de Pep Guardiola en el Manchester City, Juan Manuel Lillo, exDT de Millonarios y Atlético Nacional que dejó huella en nuestro país, no por sus buenos resultados sino por sus polémicas ruedas de prensa y los buenos resultados que ha tenido en Europa.

En entrevista para Win Sports, el exjugador de fútbol contó su relación con Lillo y las tareas que le pone para llegar a ser uno de los mejores DT del país. “La relación de JuanMa Lillo conmigo empezó cuando estuvo en Millonarios, tuvimos una bonita amistad que hoy sigue muy fuerte. Desafortunadamente por la pandemia no he podido viajar a verme con él, pero afortunadamente los teléfonos ayudan mucho y te acercan a los que están lejos y con él hoy todo está muy bien”, inició.

Y agregó que “todos los días hablo con él, tengo tareas que él me deja. Tengo que ver al Manchester City siempre, él me pide informes del equipo y así me voy alimentando y creciendo al lado de Lillo”.

Finalizó elogiando lo hecho por el español en nuestro país. “Hay que reconocerle a él todos los méritos que tiene, le aprendí en Millonarios en 9 meses y de resto siempre hablo con él por llamadas y estoy feliz de aprender de genios de fútbol como él que está al lado de Guardiola. Yo vivo preguntando y chismoseando de todo lo que se vive en Europa y así he hecho todo este tiempo desde que no tengo equipo”.