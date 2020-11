Matías Pisano, el campeón con América de Cali que está sin equipo

Terminó su vínculo con América de Cali, fue fichado por Al Ittihad Kalba (Emiratos Árabes) y no se quedó allí por un desacuerdo en las cifras. Ahora está libre y a la expectativa de ser fichado por otro equipo.

Recientemente se le mencionó como posibilidad en Independiente y la Universidad de Chile. En el primero de ellos fue más una propuesta de su representante al club. No trascendió. El equipo que tiene a Lucas Pusineri como DT ya cuenta con plantel completo y por ende ni se intentó esa posibilidad.

Con Universidad de Chile también hubo una opción, aunque allí finalmente ficharon al colombiano Reinaldo Lenis. Con él se llenó el cupo de extranjeros del plantel y por eso Matías Pisano no arribará a dicho elenco. Él estuvo interesado en esa posibilidad. Por ahora sigue libre.

¿Por qué no se quedó en el equipo de Emiratos Árabes? Polilla Da Silva pidió su arribo. El futbolista llegó a territorio árabe. Lució con su camiseta y estuvo en prácticas, aunque no llegó a debutar oficialmente. La temporada arrancó y con él finalmente no hubo arreglo económico. Así que se rescindió lo firmado y el futbolista pasó a ser agente libre.

¿Por qué Matías Pisano no se quedó en América de Cali?

Su llegada se dio en condición de préstamo. Firmó el vínculo por un año. En el primer semestre hizo parte del equipo campeón que logró la Estrella 14. Es más. Matías Pisano aportó 4 goles en esa campaña. En el siguiente semestre empezó con gol en la Liga Betplay y también anotó en Copa Libertadores.

Después de eso no hubo arreglo en las cifras para su continuidad. Al futbolista se le suspendió el contrato y no hubo renovación del mismo. Él salió del club e incluso instauró una demanda.

La despedida de Matías Pisano de América de Cali