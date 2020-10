Mario Vanemerak y el presente de Millonarios: “Estoy recaliente”

Millonarios FC solo ganó un partido en la Liga BetPlay 2020-I y tras 13 fechas está en el puesto 17 de la tabla. La decepcionante campaña de los Embajadores tiene en suspenso la continuidad del director técnico Alberto Gamero y Mario Vanemerak habló de la actualidad del elenco bogotano.

“Da pena ver esta posición y hay muchos responsables. Hay muchas cosas para hablar y tenemos que decir las cosas como son y no podemos ocultarlas. Con esta mediocridad de fútbol colombiano tan malo, no podemos estar en esta posición”, manifestó el exentrenador de los Albiazules.

+Jhon Duque, capitán de Millonarios, compartió su último gran logro

+Posición de Atlético Nacional en la Liga BetPlay 2020-I tras la fecha 13

+Johan Mojica sobre Santiago Arias: “El apoyo de nosotros será fundamental”

El argentino concedió una entrevista al programa ‘En la jugada’ y no se guardó adjetivos para referirse al presente del 15 veces campeón del rentado local. En el espacio de RCN Radio, el nacido en la provincia de Santa Fe criticó puntualmente a varios de los deportistas.

“Con todo respeto, (Ricardo) Márquez no puede estar en Millonarios. Ponémelo en la escuela de fútbol porque le tengo que enseñar fundamentación (…) Lo que pasa es que hay un problema: llegan a Millonarios, se ponen una sudadera y se creen Dios y no son nadie, son puros figuretes. Todos los días esta mierd* de las redes sociales. ¿Qué me importa si (Jhon) Duque se graduó de ingeniero? A mí (me importa) que sea futbolista”, manifestó.

Y agregó: “Estoy recaliente porque acá hay que pellizcarse: los dirigentes, el técnico, los jugadores, todos. No podemos salir diciendo todos los días lo mismo, lo mismo, lo mismo. Lo quiero a Alberto Gamero y lo aprecio. Fui el primero que quise que llegara a Millonarios, pero hermano… Creemos opciones de gol”.

Escuche las declaraciones de Mario Vanemerak acerca de Millonarios, a partir del minuto 30: