En el duelo en el que Junior FC derrotó por 2-1 a Alianza Petrolera en la jornada 18 de la Liga Betplay 2020, el pasado 8 de noviembre, Teófilo Gutiérrez protagonizó un duro roce físico sobre Macnelly Torres, que continúa siendo razón de polémica.

El jugador del club de Barrancabermeja terminó con una lesión que lo sacó del resto de la temporada y se refirió a ello en el programa de YouTube, Cuénteme su historia, del periodista Santander Jiménez Blanco. “Me he sentido un poco confundido, creo que la actitud de Teófilo Gutiérrez no fue la mejor, es un deporte de contacto y no se trata de quién llora o quién no, se trata de que fue una entrada fuerte. Él fue con mala intención, no sé el motivo, fue una jugada aislada sin peligro y en un partido liquidado, no sé qué le pasaba por su cabeza”, apuntó el 10.

El ex Atlético Nacional contó la conversación que tuvo con el del cuadro Tiburón. “Hablé con él y me dijo que intentó jugar la pelota, pero todos vemos la jugada y todos vemos que fue con doble intención seguramente, es triste que pase con jugadores de experiencia, compartimos en Colombia y en las inferiores de Junior, el tema queda para él porque debe revisar esas actitudes, sobre todo porque no había pasado nada durante el partido para una jugada como esa. Quedé confundido y llevé la peor parte”, agregó.

Macnelly Torres no pudo disputar los últimos dos duelos del todos contra todos. El conjunto Aurinegro terminó 15 en la tabla de posiciones y competirá por la Liguilla, en la que tampoco estará el volante de creación. Por su lado, los de Barranquilla estarán participando en los playoffs tareas ubicarse sextos dentro del grupo privilegiado.