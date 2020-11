Macnelly sobre Teófilo Gutiérrez: “Fue con mala intención”

Luego de la lesión que Teófilo Gutiérrez le produjo a Macnelly Torres en el partido entre Junior y Alianza Petrolera, el volante rompió el silencio.

Mucha polémica se generó entre los seguidores del fútbol colombiano, luego de la fecha 18 de la Liga Betplay, donde se enfrentaron Junior de Barranquilla y Alianza Petrolera, pues en los minutos finales de ese partido, el delantero Teófilo Gutiérrez terminó lesionando a su excompañero de la Selección Colombia, Macnelly Torres tras un fuerte planchazo en la disputa de un balón.

+ Boyacá Chicó le respondió a la empresaria que denunció al equipo

+ Lo último entre Alexandre Guimarães y Atlético Nacional

+ Javier Álvarez renunció a la dirección técnica del DIM

Después de varios días tras esa jugada, el volante barranquillero rompió el silencio y habló de la jugada que lo dejó por fuera de varios partidos importantes en diálogo con el periodista Santander Jiménez Blanco en un programa independiente, asegurando que ya habló con ‘Teo’, pero reconociendo que hubo mala intención de su parte.

“Me tocó a mí y me dolió porque quedaban tres partidos para acabar la liga y para el partido contra Millonarios en Copa el equipo contaba conmigo y me lo termino perdiendo por una jugada que no sumaba, pero no es la primera vez que un jugador me lesiona, pero nunca con esa mala intensión o con esa violencia, si me agarra el pie hubiera sido más grave. Toca dejarlo ahí porque sé que se ha agrandado el tema, pero hay que dejarlo ahí”.

Sobre la conversación que tuvo con el delantero del Junior, explica que no quedó contento con la justificación que le dio, más allá de las disculpas. “El tema queda para él porque debe revisar esas actitudes, sobre todo porque no había pasado nada durante el partido para una jugada como esas y si quedé confundido y llevé la peor parte”.