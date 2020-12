¿Luis Paz se va de América de Cali? : El jugador respondió ante los rumores

América de Cali ultima detalles para enfrentar a Junior de Barranquilla este fin de semana por la vuelta de las semifinales del fútbol colombiano.

El cuadro ‘Escarlata’ sueña con alzar la estrella 15 y está apenas tres partidos de conseguirlo, al frente está Junior, un rival con una de las mejores nóminas del país. Sin embargo, mientras siguen en competencia, las directivas han avanzado en lo que será las renovaciones de contrato de algunos jugadores, así mismo de la confirmación de ciertos rumores acerca de salidas y llegadas de futbolistas.

Uno de los jugadores que más ha sonado para salir de América de Cali es Luis Paz, jugador importante dentro del andamiaje de Juan -cruz Real en la zona de recuperación. Por su gran presente, se ha hablado del futuro de Paz en la MLS y en Atlético Nacional, este último por acercamientos con su nuevo DT Alexandre Guimarães, quien dirigió al América cuando salió campeón en 2019, equipo donde estaba el mediocampista.

Antes esto, Luis Paz fue consultados sobre su futuro y dijo que “yo hasta ahora no he recibido propuestas de otros equipos, la intención de América de Cali es renovar, aun no me han hecho la propuesta formal. En América estoy contento al igual que mi familia” dijo para ‘Zona Libre de Humo’.

y Agregó: ” Siempre lo he expresado, quien no quisiera quedarse acá en América de Cali, hacer grandes campañas y poder terminar mi carrera de buena manera”, concluyó el volante de marca mostrando gran ilusión por la estrella 15, algo que podría cambiar el futuro de varios jugadores del plantel vallecaucano.