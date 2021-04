El campeón de la vida, como es reconocido el profesor Luis Fernando Montoya, contó los malos detalles que ha tenido Once Caldas con él.

Uno de los héroes de la Copa Libertadores ganada por Once Caldas en el 2004 fue el ‘profe’ Luis Fernando Montoya desde la dirección técnica, razón por la que fue con el ‘blanco blanco’ al Mundial de Clubes, donde perdió la final ante Porto.

+ José Fernando Cuadrado aún no le dirá adiós al fútbol profesional

+ Derrota frente a Once Caldas ratificó la eliminación del DIM

Todo era histórico y memorable hasta ese momento porque tiempo después, Montoya sufrió un atentado que lo dejó cuadripléjico y que hasta el día de hoy no ha podido recuperarse del todo. Sin embargo, ya puede hablar por sí mismo y se encuentra estable.

El mismo dirigente confirmó, en entrevista con ‘La Patria’, que una vez se sentía mejor de salud se desvinculó del equipo de Manizales, mismo equipo que le había prometido un partido honorifico, el cual, hasta ahora, no se ha llevado a cabo. El estratega también asegura que el club le debe dinero por el cargo que tuvo como consultor.

“Mi relación con el Once Caldas es ninguna. No volví hablar con ellos desde hace dos años (…). Lo último del dinero y del partido que se me debe, que esa plata la podían cobrar los hijos de los hijos de mi hijo. Con eso me dijeron mucho y por eso no volví hablar con esa gente”, inició.

Y agregó que “Con ese tipo de personas no se puede hablar porque no son humillantes, sino personas que creen que el dinero lo es todo en la vida”.

Sobre la posibilidad de regresar al banquillo del ‘blanco blanco’, Luis Fernando Montoya dijo que “me han hecho la pregunta de si algún día, si me recuperara, volvería al Once Caldas. Respondo: ahí mismo, pero nunca con los directivos de hoy en día. Me gusta el directivo que va de frente, que es sincero, que es honesto, que quiere y ama su ciudad y le da alegría al aficionado”, concluyó.