Los líos del COVID-19 en el inicio del fútbol colombiano

Aunque el Fútbol Profesional Colombiano se impuso sobre el segundo pico de la pandemia del COVID-19 y le dio continuidad a los partidos de la Copa BetPlay y el inicio de la Liga BetPlay, hay líos para el desarrollo de algunos compromisos por las restricciones de las diferentes ciudades. Los más afectados son los clubes de Bogotá.

La Dimayor, autorizado por el gobierno nacional, entregó el aval para que se celebren los torneos del balompié nacional. Eso sí, cumpliendo estrictamente con los protocolos sanitarios y de bioseguridad, tanto en los equipos como en los recintos deportivos, donde está prohibida la entrada de público.

Ya se llevaron a cabo tres encuentros del certamen alterno. Sin embargo, hubo un duelo que no pudo ser disputado. Se trata de los cuartos de final entre Deportes Tolima y Atlético Nacional, el cual ya fue reprogramado para este jueves a las 3:15 de la tarde en el estadio Manuel Murillo Toro, de Ibagué.

+ Marco Pérez: “Queremos ser campeones, sobre todo porque el rival de patio ya lo hizo”

+ América de Cali: ¡Novedad con Héctor Quiñones!

+ Juan David Pérez jugará con Águilas Doradas en este semestre

Por el lado del campeonato local, el fin de semana anterior se cumplió con la programación de la primera jornada, dejando un enfrentamiento aplazado: Patriotas Boyacá vs. América de Cali, debido a que las autoridades en Tunja no quisieron presentar el estadio La Independencia, argumentando el temor de la presencia masiva de hinchas de los Diablos Rojos allí. No obstante, para la segunda fecha estará disponible el lugar.

Otros que presentan problemas con el sitio para jugar son Independiente Santa Fe y La Equidad. Actualmente, la Alcaldía de Bogotá mantiene su alerta roja por el virus, obligando a cuarentenas estrictas en varios de sus sectores. Por lo tanto, el estadio Nemesio Camacho El Campín no puede ser utilizado. Lo mismo le sucede a los Aseguradores con el estadio Metropolitano de Techo, que también tiene que acatar las medidas gubernamentales.

La única alternativa, por ahora, es desplazarse hasta el municipio de Mosquera, donde el cuadro Cardenal disputó su categoría femenina, pero ese terreno de juego no es adecuado para el FPC y además, no cuenta con iluminación artificial.

Así las cosas, los duelos Santa Fe vs. Tolima y La Equidad vs. Nacional aún no cuentan con programación y tendrían que ser aplazados.