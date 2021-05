Los Del Sur y la visita al plantel de Atlético Nacional antes del partido clave en Libertadores

Viene una semana definitiva para Atlético Nacional por el partido en Chile ante la Universidad Católica. Y en el entrenamiento de este domingo, la barra Los Del Sur asistió al entrenamiento a dejar un mensaje.

A través de sus canales en redes sociales mostraron lo que hicieron: “Hoy la barra presente en Guarne para decirle cara a cara a jugadores y directivos que un fracaso más es imperdonable, invitamos a toda la hinchada a que si no ganamos el miércoles la movilización sea masiva. Esto es Atlético Nacional y acá se deja la vida. LDS Siempre Presentes!”, dicen Los Del Sur en Twitter.

+ Bermúdez, durísimo contra Atlético Nacional: “Tiene mucho jugadorcito”

+ ¿¡Por qué Miguel Borja demandó a Atlético Nacional!?

+ Guimaraes, las ausencias de Atlético Nacional y la explicación de la caída ante Argentinos

En Instagram el mensaje fue: “Hoy líderes principales de la barra presentes en Guarne para decirle cara a cara al plantel de jugadores y dirigentes, que como hinchas no estamos dispuestos a aceptar un semestre más de fracasos, en caso de no volver clasificados el jueves invitamos a todos los hinchas a que la movilización sea multitudinaria y se sepa que a la hinchada de Nacional se le respeta”.

Fueron cientos de seguidores de Atlético Nacional los que visitaron la sede del equipo en Guarne. Allí uno de los cánticos fue contundente: “Jugadores, jugadores, no se lo decimos más, si no ganan el partido, ya no vuelvan nunca más”. La presión es fuerte, en un semestre en el que el cuadro verdolaga cayó eliminado en Copa BetPlay ante Deportes Tolima y en Liga ante La Equidad.

La visita llega en un momento en el que el cuadro que dirige Alexandre Guimaraes acumula 6 partidos consecutivos sin ganar y 3 sin hacer goles. Para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores, Atlético Nacional deberá ganarle a la Católica (no importa el marcador, siempre y cuando en la última fecha el Club Nacional de Football no venza a Argentinos Juniors por una diferencia mayor de 3 goles de lo que logre el cuadro verdolaga).

Los Del Sur, que hace unas semanas firmaron un comunicado refiriéndose a cada uno de los jugadores del plantel actual y lo que creen que debe pasar con ellos, una vez más aparecen para hacerse sentir en un momento definitivo de la temporada. Atlético Nacional, así como tiene opciones de clasificar a octavos de final, también podría quedarse incluso sin ir a Copa Sudamericana.

Hoy la barra presente en Guarne para decirle cara a cara a jugadores y directivos que un fracaso más es imperdonable, invitamos a toda la hinchada a que si no ganamos el miércoles la movilización sea masiva. Esto es @nacionaloficial y acá se deja la vida. LDS Siempre Presentes! pic.twitter.com/kNXSv2QqS1 — Los Del Sur (@LDSoficial) May 23, 2021