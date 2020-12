Los 5 equipos que buscan a Carlos Robles tras salir del Tolima

Foto: GETTY + OneFootball

El volante de 28 años, Carlos Robles, no seguirá en el Deportes Tolima para el 2021 y esto es lo que se conoce de lo que sería su futuro.

En los últimos días, se han venido acrecentando los rumores de fichajes en el fútbol colombiano, donde en esta oportunidad, el protagonista es el volante Carlos Robles, quien ya confirmó que no continuará en el Deportes Tolima de cara a 2021, razón por la cual, varios equipos están interesados en su fichaje entre los que se destacan: Millonarios, Atlético Nacional, Medellín y Junior.

Sobre esto, el mismo jugador habló en entrevista con El Vbar de Caracol Radio, dando claridad a lo que se viene hablando en relación a él. “Se están manejando opciones, mi representante no me ha dicho nombres de clubes puntuales, pero ojalá pronto se pueda resolver“, dijo inicialmente.

Además, habló sobre lo que se ha rumorado sobre dos equipos en específico. “Lo de Millonarios lo he visto en redes, pero hasta ahora no tengo opción en Millonarios, no he hablado con nadie. Tengo buena comunicación con el gerente, pero una propuesta formal no la tengo. Hasta ahora no tengo propuesta formal de ningún club en Colombia, sí he escuchado y me han comentado (DIM), pero hasta ahora estoy esperando para que se pueda concretar una opción”.

Por otro lado, se ha conocido que el jugador tiene una opción con el Gremio de Brasil, pero tampoco dio detalles sobre esto. Robles completó tres años con el Deportes Tolima, donde ha sido titular indiscutido. Tiene pasado en equipos como Deportes Quindío, Atlético Huila y Once Caldas y de momento solo tiene una experiencia internacional, en 2015, cuando jugó algunos partidos en el fútbol de Albania.