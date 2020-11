Lo último sobre la posible salida de Luis Paz del América

Foto: GETTY + OneFootball

En semanas pasadas, se habló de que el volante podría irse al fútbol de Estados Unidos. El mismo jugador se encargó de aclarar los rumores.

Hace unos días, se generó preocupación en el entorno del América de Cali luego de que se rumorara que el volante de recuperación, Luis Paz, estaba negociando su salida del equipo debido a una oferta de la MLS. Un jugador que desde su llegada en 2019 se ha convertido en una pieza importante de la columna vertebral, siendo nombrado como uno de los capitanes, podría abandonar el barco.

Sin embargo, luego de que se ventilaron estos rumores, donde se aseguraba que Paz se había negado a renovar pensando en salir con sus derechos deportivos en mano, el mismo jugador habló de la situación y del presente en general del equipo, dando algo de tranquilidad a la hinchada que no quiere verlo partir.

“Mi presente es ahora con América y mi intención es seguir acá, por ahora no me ha llegado ninguna oferta de afuera. No conozco de ninguna oferta para mí ni del exterior ni del club, yo me quiero quedar acá, mi familia está muy contenta y si a uno le está yendo bien, por qué no continuar”, dijo el volante de 32 años en diálogo con Zona Libre de Humo.

Por otro lado, no se negó a la posibilidad de salir al fútbol del extranjero. “No depende de mí. Siempre he tenido ese sueño de jugar en el exterior, si se me da esa posibilidad bienvenida sea, de resto sigo viviendo el día a día, mi presente es en América y aquí estoy con todas las ganas de seguir aportándole lo mejor”, comentó.

La carrera de Luis Paz

El volante bogotano lleva 12 años de carrera profesional, la cual ha sido toda en el fútbol colombiano. Debutó en Centauros (ahora Llaneros) en 2008. Tras su buen desempeño, pasó a Deportes Quindío en 2010 y estuvo hasta 2015, pasando dos años en la segunda división. Luego, fue fichado por Deportes Tolima, donde estuvo por tres años, para finalmente, llegar al América de Cali, donde consiguió el segundo título en su trayectoria.

