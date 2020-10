¡Lo que dijo Tulio Gómez de la venta de América de Cali!

Recientemente se hizo pública la aparente intención de un Grupo inversor extranjero de negociar por América de Cali. ¿Fue verdad? Al respecto habló Tulio Gómez en Zona Libre de Humo Radio.

El máximo accionista de América de Cali respondió a esa versión, con múltiples declaraciones al respecto. “Desde el 2008 están hablando de compradores para el equipo”, fue lo primero que dijo sobre el tema que llama mucho la atención en la afición del cuadro escarlata.

Leer también ▶: Los 50 goles de Adrián Ramos con América de Cali

Todo lo que dijo Tulio Gómez sobre una posible venta de América de Cali

-“Cuando yo llegué al América de Cali lo hice con varios objetivos: sacarlo de la B, llevarlo a ser campeón, participar en Copa Libertadores, fortalecer la cantera y conseguir un grupo económico grande y poderoso que sea socio del club y nos apoye económicamente. Seguramente será dominante. Que nos ayude a pelear la Libertadores”.

-“La billeterita mía escasamente me da para ser campeón de la Liga Colombiana, pero necesitamos un socio fuerte para pelear Copa Libertadores“.

-“Han llegado varios interesados. América de Cali es una novia muy linda y para ella necesitamos un marido rico, poderoso que sepa. A mí no me interesa la plata que le meta, sino que montemos una fábrica de jugadores como Independiente Del Valle en Ecuador. Cuando llegue ese grupo, haré una rueda de prensa y lo anunciaremos”.

-“Seguramente yo quedaré con un 40 o 30%, no sé, pero quiero estar en el proceso y pueda decir que tengo unos socios que aportan y que van a tomar decisiones, fortaleciendo el equipo, pensando en ser campeones de Copa Libertadores. La hinchada sueña con eso. Vamos a conseguirlo. No sé si llegue en una semana, un mes, un año. Tenemos que buscar el mejor partner que nos acompañe en ese proceso”.

-“Me han llegado ofertas de varias partes en diferentes momentos, pero queremos algo grande. América de Cali necesita millones, pero de dólares. En este momento no hay una oferta así. Todavía no me he sentado con nadie”.

Leer también ▶: ¿Quién es el otro arquero que América de Cali intenta inscribir?

Tabla de posiciones de la Liga Betplay 2020