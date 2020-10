Lo que dijo Duván Vergara de la Selección Colombia y América de Cali

Su nivel con América de Cali ha hecho que se piense en la posibilidad de una convocatoria a la Selección Colombia para Duván Vergara. Todavía no se dio. Viene otra chance con los juegos de la Eliminatoria. ¿Estará?

En entrevista en el programa Primer Toque de Win Sports, el goleador de América de Cali se refirió al tema. La pregunta sobre la Selección Colombia hoy en día es un tema común con él. Se cree que puede ser un aporte importante en los planes del DT Carlos Queiroz. Todavía el entrenador no lo citó.

▶: América de Cali y su queja a Conmebol por lo sucedido en Libertadores

▶: ¿Burla de Eduardo Luis López a América de Cali?

▶: América de Cali: empiezan las respuestas a Marlon Torres

“Estoy muy contento porque eso quiere decir que las cosas se están haciendo bien, pero todo es con paciencia y cuando Dios quiera. La Selección Colombia es algo que uno anhela de niño y ahora que está ahí, uno lo ve más cerca y le pone más fe. Hay que seguir trabajando, ahí está la clave. Hay que esperar, ser paciente y si no es el momento, seguiré trabajando. Si se da me pondré muy contento y se lo dedicaré a toda la hinchada”, dijo Duván Vergara.

Se refirió, claramente, a la afición de América de Cali que hoy en día está muy feliz de contar con él. Es un futbolista que en poco más de un año en el club ya fue campeón y aportó 14 goles. Hoy en día es el máximo anotador del equipo y un futbolista al que siguen varios equipos del exterior.

“Doy gracias porque América de Cali me dio la oportunidad y también le agradezco al profesor Alexandre Guimaraes, quien me dio esa continuidad que de pronto no tuve en Argentina. Recuperé la confianza y salimos campeones. Ahora mi presente es muy bueno, seguiré trabajando humildemente para que las cosas sigan así”, concluyó Duván Vergara en Win Sports.

Tabla de posiciones de la Liga Betplay 2020