Lo que dice la prensa argentina del arbitraje del Vélez – Cali

Una de las noches más polémicas vivió el Deportivo Cali en su visita a Vélez, donde terminó perdiendo el partido por 2 goles a 0 con muchos errores arbitrales.

La palabra más repetida de la noche entre los hinchas del Deportivo Cali y demás simpatizantes del fútbol colombiano, ha sido “robo”, luego de lo que pasó en el estadio de Vélez Sarsfield en el partido de ida de octavos de final de la Copa Sudamericana, donde enfrentaron a los ‘Azucareros’. Así reaccionaron en la prensa argentina luego de este polémico juego.

Juan Pablo Varsky, quien estaba comentado el juego en la señal oficial de Directv, escribió en su cuenta de twitter: “En La Catedral de Vélez, Deportivo Cali fue perjudicado en tres jugadas clave durante el primer tiempo. No le cobraron un penal (mano en la línea del área), no expulsaron al arquero Hoyos (patada sin balón en juego) y no le cobraron una licita jugada de gol por invento de foul”.

El diario Olé, comentó esto sobre el arbitraje. “Es cierto que las decisiones del juez chileno Garay y del VAR le jugaron a favor en un momento determinante. Sobre el final del primer tiempo, aún con en el marcador 0-0, en unos pocos minutos el equipo local pudo quedarse sin su arquero (figura en el final atajando un penal) y perdiendo. Jhon Vásquez fue el gran protagonista: primero porque recibió un golpe de Hoyos que era para expulsión y, después, porque le anularon un gol inexplicablemente”.

En cuanto al diario El Clarín: “El primer tiempo terminó con polémica. Primero por una falta sobre Lucas Hoyos que el colombiano Jhon Vásquez, quien le reclamó un golpe, se increparon todos y por un momento casi los 22 jugadores estaban agrupados discutiendo en en área chica. Después, Vasquez saltó a cabecear con Guidara, en el forcejeo ganó el colombiano, quien convirtió de cabeza. El árbitro enseguida anuló la acción por falta, que luego fue ratificada por el VAR, aunque desde una buena ubicación en el estadio no pareció infracción”.

Por otro lado, el juego coincidió con el partido entre Racing Club y Flamengo en la Copa Libertadores, donde también hubo mucha polémica por dos goles anulados a ‘La Academía’, por lo que muchos periodistas de ese país atacaron con todo al VAR y a la Conmebol, añadiendo también lo que pasó en el juego por Copa Sudamericana entre Vélez y Cali.