‘Pecoso’ Castro sobre su deseo de volver a dirigir: “No he tenido más ofertas”

Fernando el ‘Pecoso’ Castro es uno de los técnicos más reconocidos del fútbol colombiano por su forma de dirigir y expresarse en las conferencias de prensa.

A pesar de las criticas que ha recibido a lo largo de su carera, es uno de lo adiestradores más importantes en la historia del Deportivo Cali y marcó un precedente con el título del 2015, ya que estaba copado por varios juveniles donde se destaca el nombre de Harold Preciado y Rafael Santos Borré.

+ Lo último sobre Teo Gutiérrez: “Sí jugará en Colombia”, le dijo a Eduardo Luis

+ ¿Se entregó y ya quedó en libertad tras agredir a hincha de Santa Fe en el Campín?

Precisamente, desde 2018 – 2019 no dirige en el fútbol profesional. Su último trasegar fue con el América de Cali, equipo con el solo duró 6 meses.

Ahora, 3 años después de su última experiencia en la línea, el ‘Pecoso’ confirmó su deseo de volver a dirigir. Sin embargo no ha tenido ofertas. “Hace dos años me llamaron y no hubo la oportunidad de regresar y ahí no he vuelto a tener ninguna oferta. La verdad es que he estado dedicado en Manizales a mí hogar y a estar tranquilo”, dijo Castro para el Vbar Caracol.

#YoEscuchoElVbarCaracol 🎙️Fernando ‘Pecoso’ Castro: ¿Vuelve a dirigir? ➡️En entrevista con El Vbar Caracol el entrenador colombiano se refirió a las ofertas para regresar a los bancos en el FPC: https://t.co/llnjFtftd7 📻Cali: 90.5FM-820AM por @CaracolRadio pic.twitter.com/XaxMPwoPNd — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) August 6, 2021

Cabe destacar que Pecoso Castro, de 72 años de edad, ha dirigido en nuestro balompié 11 equipos, varios de ellos denominados grandes, donde se destaca América, Cali, Millonarios, Santa Fe e Independiente Medellín.