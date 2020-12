Lizet Durán, periodista de ESPN, aclaró el contexto e la palabra “casi” que usó para hablar del Deportivo Cali.

No han sido las mejores horas para la periodista deportiva, Lizet Durán, tras tener fuertes críticas por parte de los hinchas del Deportivo Cali quienes se sienten ofendidos por la palabra que usó la comunicadora en el programa del pasado 1 de diciembre cuando analizaron la derrota del cuadro ‘azucarero’ por Copa Sudamericana.

+ Liche Durán y el “casi” que usó para cuestionar al Deportivo Cali

+ ¡El penalti que atajó David Ospina en la Europa League!

Ante esto, la periodista publicó un video a través de sus redes sociales donde aclaró el por qué uso esa frase y en qué contexto lo dio, rechazando las críticas y comentarios que ha recibido por dicha expresión.

“Siempre me he catalogado por ser una periodista preparada y responsable . Yo siempre he tenido una frase que han escuchado en muchas ocasiones – que yo no quiero que me vean sino que me escuchen- eso deja claro quién soy yo”.

Sobre la palabra al Deportivo Cali, ‘Liche’ dijo que ” en el programa hablamos de la situación del Deportivo Cali, al cual le hacemos seguimiento como todos los equipos del FPC . Cali fue eliminado de Liga y Sudamericana, con base en esto mi respuesta fue clara y la cosas se llaman por su nombre”.

“Cuando no se cumplen los objetivos, se fracasa y en el futbol el casi no sirve, casi hago gol, casi gano y en cualquier cosa de la vida el casi no vale, pero el objetivo que fue trazado no se cumplió en el Deportivo Cali, por eso mi expresión” aclaró Lizet Durán.

Te amo tanto fútbol, que hoy me dueles! pic.twitter.com/6WU366ylGS — Lizet Durán (@licheduran) December 3, 2020

Ante esto, la periodista no estuvo en el programa del 2 de octubre, al parecer, ha recibido amenazas en su contra por el malintencionado comentario, tal y como lo dio a conocer , de manera enfadada, Óscar Córdoba en la emisión de ayer: ” “muy feo lo que le está pasando a ‘Liche’; la han amenazado de muerte por su crítica y decir ‘casi “.