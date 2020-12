Liche Durán, periodista de ESPN, es criticada por un comentario que hizo sobre el Deportivo Cali. ¿El “casi” que usó fue en sentido irónico contra el club?

La periodista deportiva tuvo una especie de “encontrón” en redes sociales, con varios hinchas del Deportivo Cali, que se sintieron ofendidos con un comentario hecho por ella, al momento de analizar la eliminación del equipo en Copa Sudamericana a través de un programa en ESPN.

El famoso “Casi”, con el cual se suelen burlar del equipo verdiblanco los hinchas rivales, diera la impresión que ese mismo sentido lo usó Durán. Al menos así lo sintieron varios seguidores, tanto partidarios o no del verde Azucarero.

“Liche” fue seriamente criticada y fue tal la polvareda que causó, que hasta tuvo que hacer una explicación, durante una entrevista que le hicieron después en un programa llamado “Zona Libre de Humo”.

La explicación que luego dio en la entrevista radial a la cual fue invitada, dado que los comentarios se tomaron en forma “errónea”, según la comunicadora.

“A mí no se me salió nada, mi concepto es y lo repito, las cosas por su nombre, cuando uno no clasifica y sale eliminado, casi ganan, casi clasifican, yo dije un concepto claro, en el fútbol, el casi no vale”, explicó. También pidió que se escuche el audio completo del programa porque siente que se han sacado las cosas de contexto.