¡Leuson Angulo: Cartagena tiene talento! Historias Goulsouleras

Leuson Sail Angulo Córdoba, un muchacho soñador y guerrero cartagenero del barrio 20 de julio, que al igual que muchos ídolos y referentes del fútbol colombiano empezaron como el jugando “picaitos” en las canchas de tierra de La Heroica. Buscando siempre esa independencia ante la adversidad y las desigualdades, levantándose todos los días con la mente clara para llegar a pisar la cancha del “Jaime Morón” y echarse la bendición al entrar mirando al cielo.

Hoy el protagonista de nuestra historia es Leuson. Futbolete en alianza con Gol2Soul, como hinchas fieles del fútbol formativo de nuestro país, daremos a conocer historias de vida de futbolistas con mucha proyección, colombianos con mucho gol y sobre todo un enorme soul. ¡Leuson, como tantos de los muchos talentos que hay en nuestro país, también hacen parte de nuestra Familia Futbolete!

Nombre completo: Leuson Sail Angulo Cordoba Fecha de nacimiento: 7 de mayo de 2003 Lugar de nacimiento: Cartagena-Bolívar Estudios académicos: Grado de Bachiller del colegio Comunidad Educativa Lirio de Los Valles Historial deportivo: Parma FC 2009-2021 Nombre de la mamá: Osiris Isabel Cordoba Crismath Nombre del Abuelo: Jorge Isaac Murillo Quejada

¿Cuáles son los futbolistas que más te inspiran y por qué?

Los futbolistas que más me inspiran son Cristiano Ronaldo y Jorge Carrascal

Cristiano Ronaldo me inspira ya que es un jugador con todas las características que se necesitan para ser un jugador profesional ideal, en pocas palabras es un jugador completo y sobre todo por su disciplina, es un jugador extremadamente disciplinado .

Jorge Carrascal me inspira ya que es un jugador que creció en un barrio muy pobre y su familia no tenía lo suficiente para llevarlo ni siquiera a una escuela. “No se necesita ser el más rico para ser un futbolista profesional, sino responsabilidad y disciplina”

¿En qué equipo de Colombia te encantaría jugar y por qué?

Soy fanático del Real Cartagena ya que es el equipo de la ciudad donde nací, (La Heroica) y me gustaría jugar en el Real Cartagena y de ahí en adelante lo que Dios permita.

Háblanos un poco de tu vida colegial. ¿Cómo viviste esa etapa, que materias te gustaban más y cuáles no te gustaban tanto?

Mi vida en el colegio.. digamos que no fui uno de los mejores estudiantes, en mi niñez siempre pensaba en salir al descanso para ir a patear botellitas con los compañeros, pero eso si siempre fui responsable con las tareas y en la parte académica tuve un 85% y en la parte de la disciplina un 50% todo esto cuando estaba en primaria, ya con el tiempo tuve unos cambios por parte de que ya había pasado la etapa de la niñez y empecé a madurar un poco y fueron cambiando las cosas gracias a Dios, la materia que más me gustaba era inglés ya que esa ayuda mucho en el futbol y en algún momento puede ser necesario y la que menos me gustaba era física.

¿Qué posición ocupas en la cancha y cuáles crees que son las virtudes y cualidades que debe tener un futbolista en esa posición?

Juego de delantero extremo, las virtudes que debe tener un jugador para ocupar esa posición sería velocidad y dribling, fundamental el control de balón ya que ayuda mucho por las bandas al también tener velocidad.

Describe tu día a día ¿Cómo es tu rutina desde que levantas hasta que te acuestas?

Me levanto a las 7 de la mañana, me baño, desayuno, me reposo y me voy a practicar a las 8:30 de la mañana ,vuelvo del entrenamiento tipo 11:30 me reposo y me baño. Espero el almuerzo después que almuerzo llevo a mi hermana al colegio, cuando regreso me pongo a ver futbol y ayudar a mi abuela vender las bolsas de agua como un ingreso para el hogar, cuando son las 4 de la tarde vuelvo a ir a buscar a mi hermana y en la noche tipo 6:30 voy a la cancha a ver jugar algunos compañeros y regreso a las 8:30 me baño y me acuesto a dormir.

¿Cuáles son los valores y aportes que el fútbol te da tí, a la niñez y a la juventud del país?

Los valores más significativos para mí que me brinda el futbol son el respeto, responsabilidad, trabajo en equipo, humildad, disciplina y esfuerzo.

¿Cómo visualizas tus propósitos y planes de vida? Y qué te gustaría estudiar como complemento a tu proyección como futbolista y por qué estudiaría esa carrera?

Mis propósitos y planes de vida en el futbol sería primero que todo, cumplirle el sueño a mi madre que es darle una casa para ella y mis hermanos y sacar a mi familia adelante cuando hablo de familia va incluida toda toda!! luego hacer hacer una fundación para todas esas personas que están necesitados y dificultades en esta vida.

Me gustaría estudiar idiomas, ser bilingüe y estudiar pedagogía en educación física.

Por que pedagogía en educación física? porque también me gusta enseñarle a las personas el deporte que yo amo ⚽

¿Cuéntanos una anécdota o momento especial que el fútbol te haya dado o uno difícil y triste?

Momento especial fue cuando marqué mis 3 primeros goles en un campeonato de semifinal y así pudimos lograr la victoria.

Uno muy triste fue que el año pasado iba a tener la oportunidad de ir a presentar unas pruebas allá en la ciudad de Bogotá pero llegó el virus del COVID-19.

Como buen Cartagenero nuestra costumbre es ir los domingo a la playa, comerse el plato típico de acá de la costa que es el arroz de coco, pescado frito, patacones, ensalada verde. Y por que no poner un poquito de champeta. Champeta pal mundo!!

Hablamos también con la señora Osiris, la mamá de Leuson por supuesto su más ferviente admiradora para que nos hablará un poco de esta trayectoria futbolera familiar.

¿Que piensa del propósito y plan de vida de su hijo Leuson en el fútbol?

Bueno yo pienso que el esta super enfocado en lo que quiere ser y cumplir cada una de sus metas, para cumplir el sueño más anhelado que es ser un gran Jugador de Fútbol profesional.

Cuentenos un poco como ustedes como padres acompañan a sus hijos en su sueño futbolero. ¿Sus alegrías y preocupaciones?

Bueno nosotros acompañamos a nuestro hijo Leuson primero que todo a que tenga una buena educación y todos los valores humanos para poder cumplir los sueños que el tiene en mente con dedicación y esmero.

Por qué en esta vida las cosas son luchadas y con sacrificios

En cuanto a su preocupación es por que ya está casi cumpliendo la mayoría de edad y no puede ser el gran jugador de fútbol que el quiere (el Messi ).

“Mi nombre es Jorge y soy el abuelo de Leuson y mi mayor alegría será en un futuro no muy lejano verlo convertido en un gran profesional y un futbolista destacado jugando en los mejores equipos de mi país y más adelante en los mejores equipos del mundo”

¿Un bonito momento y uno triste en esta búsqueda de su sueño futbolero?

El lindo momento de Leuson en el fútbol fue cuando hizo una tripleta, y el triste momento fue el año pasado cuando se metió la pandemia el estaba listo para presentarse en un equipo allá en Bogotá.

Finalmente también pudimos contactar a su entrenador y agente de corazón, el profe Edilberto Rodrigue conocido como Stick, quien ratificó las características que confirman a este talentoso cartagenero como todo un Goul, con mucho gol y muchísimo soul.

“Leuson ha sido uno de los niños de nuestra escuela que tuvo la formación desde la categoría pony, ha sido un medio y como centro punta aplicado y con muy buena condición física”.

Un Jugador con una gran condición anaeróbica y clara riqueza técnica; grandes gestos y atributos con la pelota, excelente compañero y lider dentro y fuera de la cancha, muy comunicativo y sociablemente fuerte, con un enorme carisma.

____________________________________________________________-

Ésta, y más historias Gousouleras, las podrás seguir acá: