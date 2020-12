Leonel Álvarez es uno de los técnicos más pretendidos en el fútbol colombiano y podría tener nuevo equipo en el 2021.

Hubert Bodhert, actual técnico del Once Caldas, no continuaría en el conjunto de Manizales por sus malos resultados, razón por la cual no dirigiría los dos partidos finales del ‘Blanco Blanco’ en la Liguilla BetPlay de eliminados, los cuales serán ante Boyacá Chicó y Patriotas de Boyacá.

Asimismo, el técnico cartagenero termina su contrato en el presente mes y no sería renovado, teniendo en cuenta las opciones que tiene para dirigir a otro equipo en el balompié colombiano, más exactamente el Deportivo Independiente Medellín, elenco que está en búsqueda de un estratega para la próxima temporada.

Ante esto, el Once Caldas de Manizales se quedaría sin técnico y desde ya estarán empezando a tener acercamientos con varios de ellos; sin embargo, se conoció que Leonel Álvarez sería la primera opción para que dirija al equipo albo en el siguiente año.

Once Caldas está en negociaciones con Leonel Álvarez para que sea el técnico del conjunto albo en 2021. pic.twitter.com/U8ziUfqAAs — Noticias Del Once (@NoticiasdelOnce) December 2, 2020

Cabe recordar que Álvarez era uno de los técnicos que más sonaba para dirigir a Atlético Nacional también en el 2021. Sin embargo, hay una acción que realizó cuando dirigía al DIM en 2009, donde habló mal del conjunto verde de Antioquia, siendo un acto que no fue es bien recibido por la hinchada ‘verdolaga’.

Adicional a lo anterior, también está dentro del sonajero para que dirija a la Selección Colombia y en las últimas horas ha tomado fuerza esa opción tras la confirmación de la salida de Carlos Queiroz del banquillo de la tricolor.

Así las cosas, está muy cerca de concretarse el futuro de Leonel Álvarez ante los varios acercamientos que ha tenido y podría ser el Once Caldas su nuevo objetivo, teniendo en cuenta que Nacional ya nombró a su nuevo DT y la Selección Colombia estaría encaminada por los servicios de Reinaldo Rueda.