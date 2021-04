Le salió doliente al Cúcuta Deportivo y está buscando revivirlo

Como lo había expresado desde meses atrás, Jorge Luis Pinto ha estado muy de cerca del Cúcuta Deportivo para ayudarlo a recuperar su reconocimiento y devolvérselo a la capital nortesantandereana. Es por eso que en una conversación con El Alargue, de Caracol Radio, el entrenador reveló que se encuentra buscando soluciones para ello.

“Estamos colaborándole con algunos detalles que consideramos importantes para buscar la posibilidad de que Cúcuta regrese a Cúcuta y haya futbol”, dijo.

El técnico campeón con el cuadro Motilón en 2006, lleva al equipo entre sus afectos, por lo que está en una lucha por revivirlo. “Esta es una ciudad con unos hinchas extraordinarios. Yo digo que quitarle al Cúcuta a la gente de Cúcuta es como quitarles el agua o la luz. Estamos pidiendo apoyo para ver cómo regresar rápidamente al Cúcuta”, agregó.

+ Luis Fernando Suárez arremetió contra la Liga BetPlay: “Es mala y antitécnica”



+ Jorge Luis Pinto: “Para decir que el fútbol colombiano es malo hay que irse tres meses a Bolivia”



Adicionalmente, habló sobre la idea de dirigir alguna institución en el mundo. “Hay propuestas, pero el momento no es fácil por la pandemia y por el momento de la competencia. Yo siempre he dicho que es bueno tomar equipos en el comienzo de la temporada o en la mitad, pero no llegar a competencia que se dificulta hacer el trabajo. Hay algunas cosas pero hay que saber elegir con calma”, apuntó.