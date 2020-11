¿Días contados para Duván Vergara en el América?

En la actual temporada, Duván Vergara ha sido uno de los jugadores más destacados, no solo del América de Cali, sino del fútbol colombiano. Es por eso que las miradas ya empiezan a ponerse sobre él, porque algunos equipos de afuera le dan pie a sus coqueteos para llevárselo.

Los hinchas del cuadro vallecaucano no quisieran que llegara ese día, pero será inminente su partida y él lo sabe. “Este equipo se me robó el corazón, la hinchada también se me lo robó. América me dio la oportunidad que quise tener, me ha dado todo y felicidad que es lo más importante”, dijo en una entrevista con Martín Arzuaga, realizada en las redes sociales del exfutbolista.

Incluso, el delantero ha encajado tan bien en los Diablos Rojos, que se comprometió a un regreso después de vivir el sueño del balompié extranjero, que llegará más temprano que tarde. “Si me voy del país y vuelvo, mi primera opción va a ser América”, aseguró.

Por ahora, el futuro de Duván Vergara es incierto, puesto que aunque de seguro tiene un listado de interesados en la mesa, aún no hay negocio ni firmas. Sin embargo, parece estar contando partidos para partir. ¿Terminará el año en América de Cali?