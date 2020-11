Las razones por las que Juan Carlos Osorio salió de Nacional

No solamente fueron los resultados negativos los que detonaron la salida de Juan Carlos Osorio de Atlético Nacional, si no también diferencias internas entre directivas y cuerpo técnico.

Javier Hernández Bonnet, director de ´Blog Deportivo´, contó detalles de lo que serían las verdaderas razones de la salida de Osorio del banco de la institución, en las que destaca minutos previos al compromiso en el que Nacional pierde 3-0 ante Millonarios por la Liga Betplay.

“Ese día, él (Osorio) empieza a charlar con los jugadores y quien me lo contó, me dice que el técnico estaba tan ilusionado en ese partido, que tomó del hombro a Vladimir Hernández y le dijo ‘goleador, hoy espero lo máximo de ti’ y contó con que él fuera el extremo izquierdo, no González Lasso. Resulta que, sin saber nada, Osorio le estaba dando instrucciones para entrar al terreno de juego, a un jugador a quien ya le habían detectado el coronavirus”, dijo Bonnet en su programa radial.

Lo anterior es relacionado con la convocatoria de Vladimir Hernández en el encuentro ante el conjunto azul de Bogotá, quién no fue tenido en cuenta ni el banco de suplentes, queriendo decir que las directivas de Nacional nunca le comentaron a Osorio la situación con Vladimir (positivo para Covid-19).

Adicional a esto, el periodista deportivo también contó que lo del técnico risaraldense no es de ahora si no que viene desde hace rato: “la relación entre Osorio y el presidente de Atlético Nacional venía resquebrajada desde hace rato. Un día antes del partido, el presidente dijo que respetaba las decisiones de Osorio pero no las compartía. En Nacional bajaron salarios, al técnico también le llegó la guillotina para reducir su sueldo y lo comprendió. Pero había un teléfono que no funcionaba y que perdió toda comunicación entre presidente y director técnico”.

Y agregó que “cuando se fue Daniel Muñoz, sin el conocimiento de Osorio, hubo calentura y reclamos. Después se presentaron actos de indisciplina con otros jugadores en Atlético Nacional. Me dicen que uno de los protagonistas era Gustavo Torres“.