La última vez que América de Cali ganó sin jugar en Liga

El equipo ‘Escarlata’ sumó los últimos tres puntos que necesitaba para clasificar a la fase final de la Liga Betplay sin jugar su partido frente al Cúcuta Deportivo.

Finalmente, el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, confirmó en rueda de prensa que tanto América de Cali como Atlético Nacional, ganarían cada uno por un marcador de 3 a 0 su partido pendiente frente al Cúcuta Deportivo, luego de que este equipo perdiera su reconocimiento deportivo. Para América tomó mucha más relevancia, pues este resultado le sirvió para clasificar a los ‘8’ finales.

Esta situación, en la que el equipo ‘Escarlata’ ganara un partido sin jugar por Liga Colombiana, no pasaba desde hace más de 60 años. Específicamente hablando, la última vez que América ganó así fue el 8 de marzo de 1959, curiosamente también fue contra el Cúcuta Deportivo.

Recientemente, América también había ganado dos partidos de esta manera, contra el Deportivo Pereira y Universitario de Popayán, ambos casos por pérdida de reconocimiento deportivo, pero esto se dio cuando el equipo estaba en la segunda división. Fue el 7 de mayo de 2012 contra los pereiranos y el 19 de julio de 2014 ante el extinto equipo de la capital del Cauca.

En cuanto a precedentes de partidos donde América ganó por escritorio en partidos que sí jugó, existen 3 casos en primera división. En 1978 frente a Deportivo Cali en un partido que se suspendió y en el que América perdía 2 – 0, en 1989 contra Sporting Club de Barranquilla luego de perder por 2 – 0 y en 2011, nuevamente ante Deportivo Cali, donde el cuadro ‘Escarlata’ ganó por 1 – 0 pero demandó para sumar en diferencia de goles.

