La temporada que Adrián Ramos jugó con Santa Fe

El delantero caucano, actual jugador del América de Cali, vistió la camiseta de Independiente Santa Fe en el 2006/2007 a pedido del técnico, en ese entonces, Ricardo Gareca, quien llegó para reemplazar a Germán ‘Basílico’ Gonzáles.

Este fin de semana, Adrián Ramos enfrentará al segundo equipo donde jugó en el fútbol colombiano cuando América de Cali se mida ante los ‘cardenales’ por la final del Liga BetPlay Dimayor 2020, segunda en toda la historia entre estos dos equipos de color rojo.

Uno de los jugadores que atraviesa mejor momento dentro del cuadro ‘escarlata’ es Adrián Ramos, delantero que militó en Independiente Santa Fe en el 2006 bajo el mando de Ricardo Gareca que no duró ni seis meses y presentó la carta de renuncia al conjunto santafereño ante los malos resultados.

Por ese motivo, Pedro Sarmiento llegó a dirigir al delantero caucano, en donde disputó 30 partidos con la camiseta albirroja y anotó 5 goles. Era un atacante que fue llevado de a poco y cada vez disputaba más minutos, sin embargo su salida de la institución bogotana no se dio de la mejor manera.

Pues en a comienzos del 2007, luego de perder un clásico capitalino ante Millonarios, Adrián Ramos fue al entrenamiento del siguiente día con olor a trago y tarde, motivo por el que fue despedido de Santa Fe junto al también delantero Luis Moreno.

Sobre esto habló recientemente el ex Borussia Dortmund a través de su cuenta de Instagram. ” En Santa Fe teníamos un grupo muy unido, un día salimos a tomarnos una cerveza, era mi primera vez y me quedé dormido, llegué 20 minutos tarde, y Pedro Sarmiento se dio cuenta. Me pareció injusto que solo me cogieran a mí, pero me sirvió para volver a América”, recordó entre risas el atacante colombiano.