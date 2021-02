La historia de la apuesta que ganó Sebastián Viera con su gol

El golazo de tiro libre que le marcó Sebastián Viera con Junior FC al América de Cali durante la tercera jornada de la Liga BetPlay, tiene una historia detrás.

La conquista de tiro libre que le marcó Sebastián Viera con Junior FC al América de Cali durante la tercera jornada de la Liga BetPlay, tiene una historia detrás, puesto que se convirtió en un triunfo dentro y fuera de la cancha.

El guardameta uruguayo celebró su anotación a rabiar y además de dedicársela al entrenador Amaranto Perea que se encontraba de cumpleaños, hizo un gesto con las manos, llevándose una de ellas a la boca, simulando una bebida. Esto no fue bien interpretado por algunos, pero él luego explicaría las razones.

Resulta que el golero previo al duelo hizo una apuesta con uno de sus amigos, Eduardo Uribe Álvarez, quien es gerente y socio de Samba Sport Bar, un establecimiento público de Barranquilla. La consigna era que si Viera marcaba, Eduardo tenía que regalarle la cuenta a las personas que por lo menos, hasta ese momento del tanto, se hubieran consumido una cerveza marca Budweiser, de la cual el futbolista es embajador. Lo que nunca se imaginó el comerciante fue que el jugador cumpliera.

“Hace 15 días hicimos una apuesta de tirar 15 penaltis para ver quién ganaba, y pues ganó Sebastián. Cuando le fui a pagar me dijo: ‘no me pagues, con esa plata ayuda, de alguna forma, a los hinchas del Junior’. Como no me recibió el dinero, entonces yo le dije: ‘voy a hacer una apuesta para el partido contra América, si metes un gol, yo le regalo la cuenta a todos los clientes que estén viendo el partido en Samba, siempre y cuando hayan tomado una cerveza de Budweiser’. Y tenga, preciso se le ocurre meter ese golazo. Hubiera preferido pagar la apuesta de los penaltis y no pagar lo casi cuatro millones que me costó el chiste”, expresó Uribe en una entrevista concedida al periódico El Heraldo.

El amigo contó adicionalmente, que si Sebastián cobraba el penal que no permitió el VAR, le tocaba sacar el doble del monto. “Lo peor no era eso, lo peor fue que pitaron penalti y él le dijo a Borja que lo dejara patear, que él quería que yo pagara el doble. Cuando hizo el primer gol la gente se emocionó y pidió más cerveza, si él hacía el penalti me hubiese salido el triple de cara la apuesta. Gracias al VAR no me quebré”, agregó.

El dueño del lugar elogió también al arquero de 37 años. “Viera es un man muy competitivo, gana jugando golf, gana jugando tenis, gana jugando lo que sea. Yo estoy seguro que él metió ese gol de ardido, si yo no hago esa apuesta, seguro que no lo mete”, concluyó.