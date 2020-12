“La gente pone nombres que jamás pedí”: Guimarães sobre los rumores

El nuevo técnico de Atlético Nacional habló sobre los rumores sobre jugadores del América de Cali y situaciones adicionales de esta nueva oportunidad.

La llegada de Alexandre Guimarães a Atlético Nacional, ha generado revuelo por varios temas, pues al haber dejado a un equipo campeón, su regreso al fútbol colombiano de inmediato se relaciona con su hazaña más reciente. Varios jugadores con los que estuvo en el plantel de América 2019 han sido relacionados y sobre esto, justamente habló el DT.

En diálogo con el diario Marca Colombia, fue consultado directamente por cuántos de los jugadores del América buscaba, a lo que respondió: “No por ahora. Ya he conversado sobre posibles incorporaciones, eso es normal porque la gente pone nombres que jamás pedí. Sales campeón con un equipo y se da para eso“.

Sobre estos rumores, varios agentes han ofrecido a sus jugadores a Nacional, aprovechando la llegada del técnico a este equipo, pero no quiere decir que los esté buscando. Sobre las incorporaciones, Guimarães dijo: “Nosotros andamos buscando entre cuatro a seis incorporaciones. La idea es equilibrar la nómina. Nacional tiene un gran plantel y queremos, con los directivos, darle equilibrio para tener variantes en todas las posiciones. Hacerlo más competitivos de lo que era“.

Sobre su relación con los directivos del América dijo qué. “No volví a tener contacto con ellos después de lo que pasó“. Por último, finalizó diciendo qué: “Yo me baso sobre todo en el respeto y admiración que tengo de todos los hinchas, empleados y jugadores del club. Con eso me quedo y con eso me basta. Muchos siguen haciendo público ese cariño. Algo tuvimos que haber hecho bien“.