La fuerte pelea de un periodista argentino con el Tino Asprilla por el Paro Nacional

La difícil situación que atraviesa Colombia ha llegado a crear comentarios por parte de periodistas de todo el mundo. Uno de ellos fue el polémico argentino Pablo Carrozza, quien ha sido un crítico de algunos futbolistas colombianos como Juan Fernando Quintero. Esta vez, los comentarios fueron en contra de Faustino Asprilla.

En marzo pasado, ambos personajes se habían enfrentado en Twitter luego de que el comunicador se expresara fuertemente sobre los integrantes colombianos de River Plate y Boca Juniors. Por eso, esta semana, con motivo del Paro Nacional, el gaucho buscó al Tino con mensajes.

“Me gustaría saber en qué anda el Tino Asprilla, que hace unas semanas me insultó y me quiso poner a la gente en contra, por haber dicho que había muchos colombianos en el Boca – River. Capaz está amenazando a su pueblo, que reclama por sus derechos”, escribió.

Y continuó: “Asprilla hace unos años pidió la liberación de la jefa de una red sexual, que explotaba a menores de edad. No me sorprende que defienda a quienes llenan de sangre las calles de Colombia, ni que amenace con meterle bala a los que reclaman por sus derechos”. Con lo anterior se refería a la polémica solicitud que hizo el exfutbolista para que dejaran en libertad a la Madame.

El comunicador ha estado trinando acerca del momento colombiano desde hace varios días. Estos son algunos de sus Tweets:

