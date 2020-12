¿La final de la Liga Betplay por televisión abierta? Respuesta de Dimayor

Durante la última semana, se planteó la posibilidad para que la final de la Liga Betplay se transmita por televisión abierta para evitar aglomeraciones. Esta fue la respuesta.

En los últimos días, luego de que se definiera la final del fútbol colombiano, varios han estado proponiendo que, como una medida para evitar que los hinchas salgan de sus casas, los juegos entre Santa Fe y América de Cali sean declarados como juegos de interés público nacional para que sean trasmitidos por televisión abierta. Uno de ellos, fue el alcalde Cali, Jorge Iván Ospina.

Para evitar aglomeraciones y posibilidades de contagio y preservar vidas , quisiera pedirle al Pdte @IvanDuque que declare el Partido América Vs Santa Fe de interés público nacional y sea emitido por TV abierta , asi todos a verlo en casita #FutbolSinPandemia #Furbolparatodos pic.twitter.com/ziAb2cdvv1 — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) December 16, 2020

Sobre este tema, el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, hablo en entrevista con ‘Zona Libre de Humo’ y dejó claro que esto sencillamente no va a pasar. “Por el tema contrato es imposible que la final salga en televisión abierta, yo no me desgasto con ese tema, eso está descartado“, dijo tajantemente el dirigente sobre esto.

Además, se refirió a la también negada posibilidad de tener público en los estadios. “Este tema del público en los estadios es muy complejo. Estamos en un momento super sensible de la pandemia, se pueden disparar los contagios, las UCIs están en su punto alto. Yo sigo pensando que de manera responsable se puede hacer lo de los estadios, con todos los protocolos, tal vez no es el momento“.

Por último, anticipó decisiones sobre la Asamblea del día de mañana en Dimayor. “Mañana tomaré una decisión en asamblea, una decisión dura que le haremos saber a los 36 clubes, sobre derechos de TV y otros ítems, hemos perdido demasiada plata con eso y hay que parar con ese desangre”, dijo sin dar mayor detalle.