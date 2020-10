La crítica de Amaranto Perea al FPC y su futuro en Junior

Luego de la derrota del Junior en el Maracaná, el técnico lanzó una crítica al fútbol colombiano por las recientes actuaciones en torneos internacionales.

“Nuestra liga no es tan fuerte y nos cuesta competir“, dijo el actual técnico de Junior tras la derrota por 3 a 1 que sufrió a manos de Flamengo, actual campeón de la Copa Libertadores. Recalcó que las plantillas y varios factores adicionales no favorecen a los clubes colombianos a la hora de enfrentar a los equipos más poderosos de Sudamérica.

“No es un tema no solo de Junior, nos cuestan estas intensidades, cuando salimos a competir nos cuesta, nuestra liga no es tan fuerte como para pensar que salimos internacionalmente y con el ritmo nos va a alcanzar. Tenemos buenos jugadores pero si competimos con estos equipos como Flamengo, ellos son superiores”, dijo de entrada el exjugador del Atlético de Madrid.

Además, habló de lo que sigue para el conjunto barranquillero. “Nosotros tenemos que ir encarando todas las competencias como venimos, hemos tenido la mala suerte de las lesiones y no hemos podido refrescar el equipo, no podemos dar el lujo de escoger una. Ya toca disfrutar de alguna manera de estar en Sudamericana, y cuando se reinició esto no teníamos posibilidad y hoy seguimos en un torneo internacional que para el club es importante”, finalizó.

El futuro de Amaranto Perea en Junior

Por otro lado, hay que revisar la actualidad del equipo en las competencias restantes, pues es más que posible el escenario donde Junior termine el 2020 únicamente con el título de la Superliga, que se consiguió bajó la gestión de Julio Comesaña. Desde entonces, Perea tomó las riendas del equipo y los resultados no lo han favorecido, por lo que su puesto también está en riesgo.

En la Liga Betplay, el cuadro ‘Tiburón’, se encuentra en la octava posición y con varios equipos asechando su puesto en busca de la clasificación a los octavos de final, le restan los partidos contra Millonarios, Cúcuta, Alianza Petrolera, Jaguares y Boyacá Chicó, en un torneo donde sólo ha conseguido el 48% de los puntos posibles, perdiendo unidades contra rivales como Pasto, Envigado y Patriotas.

En Junior no han decidido dejar a Perea como DT en propiedad, pero tuvo que enfrentar los partidos más difíciles del campeonato en su ciclo y en una semana llegará su enfrentamiento por la segunda fase de la Copa Sudamericana. El cuadro barranquillero está en el bombo 1 y podría enfrentarse a rivales como Independiente, Vasco da Gama, Atlético Nacional, entre otros.