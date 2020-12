Juan Pablo Segovia y su sentida despedida de América de Cali

El Capi salió del equipo escarlata. Tras 2 años en América de Cali y la capitanía en la Estrella 14, anticipadamente se terminó su vínculo con el club de mutuo acuerdo. Juan Pablo Segovia ya se despidió a través de sus redes sociales.

“¡Gracias América!”, es lo primero que escribió el zaguero argentino en la carta de despedida que publicó a través de @jp6Segovia en Twitter. Lo hizo horas después de la confirmación que publicó el club sobre el término de su vinculación. Se va del equipo al que llegó a principio de 2019 y con el que había renovado ese mismo año.

“Gracias por darme la oportunidad de ser parte de la historia de este club tan inmenso, por tratar a mi familia como americanos y respetarnos siempre… Gracias a todos los DT’s y cuerpos técnicos, sin dudas me ayudaron a crecer en todo sentido. A todos mis compañeros que sin ellos no podría haber logrado nada. Dirigentes y trabajadores del club que me brindaron sus servicios siempre y a toda la hinchada por los mensajes de aliento siempre. ¡Los extrañaremos! Hasta siempre… Familia Segovia Varela”.

De esa forma se termina el ciclo con América de Cali del argentino que se encargó de alzar el trofeo de la Estrella 14. Un paso por el equipo que incluyó 72 partidos oficiales, presencia en Liga, Copa, Superliga y Copa Libertadores, además de 2 goles anotados. Casualmente se va antes de una nueva final para el cuadro escarlata.

El mensaje de despedida de Juan Pablo Segovia