Juan Pablo Segovia, la razón de su salida de América de Cali, ¿y opción en Atlético Nacional?

Un día después de la confirmación de su salida de América de Cali, Juan Pablo Segovia atendió una entrevista en El VBAR (Caracol Radio) en la que habló del cuadro escarlata y Atlético Nacional.

El zaguero argentino fue el capitán de América de Cali en la consagración de la Estrella 14 en diciembre de 2019. Ya meses antes se había asegurado su continuidad en el club. Parecía que seguiría un par de años, pero a final de cuentas fue uno solo y termina el vínculo antes de tiempo.

Días antes de empezar la final de la Liga BetPlay 2020, Juan Pablo Segovia y América de Cali llegaron a un acuerdo para la rescisión del contrato. El futbolista pasó a ser agente libre. ¿Qué pasó? La explicación la dio en la entrevista radial ya mencionada.

“Fue una decisión difícil pero era lo mejor para todos. Por el bien mío y el del club, nos vamos tranquilos con las dos partes. Siempre dije que era decisión técnica, no hay nada más que agregar. Ya escapa de las situaciones. Ahora solo queda apoyar desde afuera. La decisión fue solo del entrenador. Yo solamente acepté y me dediqué a trabajar los últimos días que me quedaban. Estoy muy tranquilo. He pasado dos años muy bien acá en el club. Profesionalmente he dado lo mejor porque son los que me han dado de comer”, dijo Juan Pablo Segovia sobre la decisión de su salida.

Ahora que se sabe que no seguirá en América de Cali, la pregunta es: ¿en dónde va a jugar? Extraoficialmente y por versiones de prensa, se relacionó su nombre con Atlético Nacional por la presencia de Alexandre Guimaraes como DT. Al respecto llegó la pregunta de Diego Rueda (Caracol Radio) a la que el futbolista respondió:

“La verdad que estamos tratando de buscar lo mejor para mí y mi familia.Se han estado hablando muchas cosas y sinceramente no ha llegado nada formal de ningún equipo y menos de Colombia. Estamos a la espera de poder solucionar algunas opciones que hay en otro país. Acá en Colombia, nada”, dijo Juan Pablo Segovia.

Respuesta de Juan Pablo Segovia sobre Atlético Nacional (Caracol Radio)