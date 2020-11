Juan Pablo el ‘Índio’ Ramírez fue presentado en su nuevo equipo

El jugador que pertenece a Atlético Nacional fue presentado en su nuevo equipo tras renunciar al Atlético Bucaramanga, último equipo en el fútbol colombiano.

El mediocampista de 22 años de edad, que pertenece a Atlético Nacional, fue presentado de manera oficial como nuevo jugador del Sport Bahía de Brasil por medio de las redes sociales oficiales del club. La negociación se dio a préstamo con opción de compra hasta el 31 de diciembre del 2021.

🏹🇨🇴 Atacante colombiano ‘Índio’ Ramírez é o novo reforço do Esquadrão. Leia detalhes e assista vídeo com jogadas no #SócioDigital ➡️ https://t.co/Stu1gg3jVM #BBMP pic.twitter.com/ihTRG4e3mV

— Esporte Clube Bahia (@ECBahia) November 9, 2020