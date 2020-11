Juan Moreno: “Gamero ha sido como un padre”

Justo en un momento apremiante para Millonarios FC en la Liga Betplay 2020, llegó un triunfo que revitalizó al plantel y a la hinchada: la goleada por 3-0 sobre Atlético Nacional, que hasta le costó el puesto al DT Juan Carlos Osorio. Allí debutó Juan Moreno, el arquero que al parecer se quedará con la titularidad del plantel de Alberto Gamero.

Tanto Christian Vargas como Cristian Bonilla atraviesan por una mala racha, por lo que el DT se la jugó por el joven de 21 años, que ese día disputó su primer juego como profesional, nada más y nada menos que contra el Rey de Copas.

Su rendimiento sorprendió. Ni las exigencias del compromiso, ni el peso de la camiseta del contrincante opacaron su noche soñada. Incluso, protagonizó una gran atajada al experimentado goleador Jéfferson Duque y mantuvo su arco en ceros.

“Fueron momentos especiales para mí y para mi familia, una oportunidad que veía esperando hace rato, sabía que iba a llegar, pero no imaginé que fuera ante semejante rival, fue un voto de confianza importante y debía retribuirle al cuerpo técnico haciendo una buena actuación”, expresó el guardameta en entrevista con Win Sports.

+ ¿Hubo fraude en el sorteo de Copa Colombia para favorecer a Millonarios?

+ América vs. Millonarios, uno de los juegos con VAR en la fecha 18

+ Millonarios: ¿Qué necesita para pasar de ronda en Sudamericana?

El grupo ha sido fundamental para que el juvenil haya logrado empoderarse en dicho choque. “El apoyo de mis compañeros ha sido increíble, me sentí muy bien. De Los Santos (Matías) estuvo muy pendiente de mí, Duque (Jhon) me habló mucho, David Silva me dio tranquilidad, a nivel grupal fue algo muy bonito. Las mariposas siempre están ahí, es un partido difícil, para mí es el más importante del fútbol colombiano por la historia de los equipos”, apuntó.

Adicionalmente, se refirió al instante en que el entrenador samario le reveló sus intenciones. “Cuando el profe (Alberto Gamero) me da la noticia, se me pasaron muchas cosas por la cabeza, pensé en mis sacrificios, en los momentos difíciles que he pasado para ser futbolista, es una recompensa enorme, fue un voto de confianza muy importante. Cuando supe la noticia, le avisé a mi papá y no lo podría creer, sentía una confianza muy alta”, relató.

Y agregó: “Él ha sido como un padre, nos hemos sentido muy respaldados. Se me acercó, me dijo que lo había hecho bien, me felicitó dijo que tenía que seguir trabajando”.

Juan Moreno nació en Apartadó, Antioquia en 1999 y desde los 12 años integró las fuerzas básicas de Millonarios FC, así como la Selección Colombia de Arturo Reyes.