Juan Cruz Real: “Me quedo tranquilo por como compitió el equipo”

América de Cali empató por 0-0 ante Jaguares, de Córdoba, en Montería, en un partido que sufrió de más y en el que sacó el cero gracias al guardameta Joel Graterol. El entrenador Juan Cruz Real explicó los motivos de las dificultades de su plantel para imponerse en el juego.

“Un partido disputado, esta plaza la conozco bien porque me tocó trabajar acá y no es fácil la temperatura, la humedad. Creo que mis jugadores hicieron un esfuerzo muy grande. Los partidos se disputan, la jugada de Luis Sánchez, podíamos haber terminado ganándolo pero no se dio. Hicieron un esfuerzo grande los jugadores, estoy muy tranquilo con eso, un partido difícil, sabíamos que iba a ser así”, expresó.

Luego, se mostró en calma por los otros marcadores que lo favorecieron. “Con los resultados que se dieron, hasta el momento estamos clasificados, esto es hasta el final y este tipo de partidos cuando no se pueden ganar hay que tratar de sumar y eso es lo que hicimos. Más teniendo en cuenta que América nunca ganó acá (Montería) y por algo ha pasado eso. Tenemos la situación totalmente a nuestro favor para el próximo partido, dependemos obviamente de nosotros y vamos a trabajar para poder lograr la clasificación en el último partido”, apuntó.

Adicionalmente, el DT explicó sus cambios y movimientos durante el duelo. “Nosotros hemos ido dándole oportunidad a diferentes jugadores para que nos den soluciones y al final yo tengo que tomar decisiones, tratando de encontrar la mejor opción que tengamos para eso mismo, para buscar soluciones. Todos han tenido posibilidades y uno va viendo de acuerdo a los rendimientos y las soluciones que vamos teniendo cuál es la mejor alineación, más sabiendo que Adrián Ramos está regresando de una lesión y tenemos que llevarlo de a poco”, agregó.

Finalmente, resaltó el trabajo de los suyos. “Me deja tranquilo como compitió el equipo en un escenario difícil, pero obviamente siempre estamos satisfechos cuando ganamos. Pero bueno acá cuando estamos en esta situación ahora lo más importante es seguirnos manteniendo en los ocho que lo hemos conseguido, con el punto que sumamos en una plaza difícil y ahora tenemos la opción del último partido no depender de nadie y terminar clasificando”, concluyó.