Juan Cruz Real, la expulsión de Ureña y su queja por el arbitraje ante Atlético Nacional

El DT de América de Cali inició la rueda de prensa hablando de ese tema, en referencia a la expulsión de Rodrigo Ureña a los 26 minutos del partido que terminó en derrota ante Atlético Nacional (1-2) en el Pascual Guerrero.

“A ver, voy a tratar de tener cuidado con lo que digo”, fue lo primero que empezó a responder el entrenador de América de Cali, minutos después del compromiso de la Liga Betplay. El equipo que él dirige acababa de caer por tercera vez consecutiva en condición de local, ahora en una llave definitiva con partidos de ida y vuelta.

▶: El VAR aparece en el América de Cali vs. Atlético Nacional: ¡Roja para Ureña!

▶: ¿Por qué las bajas de última hora en América de Cali para enfrentar a Atlético Nacional?

▶: Goles, resumen y resultado: América de Cali 1-2 Atlético Nacional

Y continuó: “Creo que el equipo hasta el minuto 27, cuando recibimos la expulsión, era superior a Atlético Nacional en el juego, en el control. Tuvimos llegadas, dominamos al rival y después pasa algo que después yo como entrenador no lo puedo entender”, dijo en referencia a la expulsión de Rodrigo Ureña, confirmada tras el llamado del VAR y la revisión del árbitro.

“Estaba sorprendido porque el árbitro que nos dirigió hace 7 días nos vuelve a dirigir y en ese momento (vs. La Equidad), también nos expulsó un jugador. No me gusta hablar de los árbitros pero lo tengo que hacer. Creo que mis jugadores estaban muy bien, haciendo un gran esfuerzo, superando a un rival y una jugada que no es para expulsión nos condiciona”, agregó Juan Cruz Real.

Más de Juan Cruz Real sobre la expulsión de Rodrigo Ureña

-“Volvimos a ver la jugada y no es para expulsión. Él tiene que apoyar el pie porque si no cómo hace”.

-“Encima me sorprende que hay VAR. Si no estuviera, bueno, puede quedar la duda”.

-“Hoy en el fútbol jugar con un futbolista menos durante 70 minutos es mucho y esto no es una excusa”.

-“Teniendo un jugador menos, el rival casi no nos pateó al arco”.

-“Me duele mucho que pasen estas cosas con los arbitrajes porque perjudican no a Juan Cruz Real sino a una institución. No sé si estamos nerviosos con todo lo que viene pasando en el fútbol colombiano, pero me parece que tenemos que tener cuidado porque esto hace que uno aún tenga más desconfianza con lo que pasa”.

“La expulsión nos cambia todo. Un equipo es un andamiaje de 11 jugadores y cuando pierdes uno, se pierde un engranaje, sobre todo en la forma que queremos jugar nosotros”.

-“Hay cosas que hay que revisar. Hay decisiones reglamentarias que se toman en los partidos y los perjudicados son los entrenadores, los jugadores, los clubes. Ellos pitan y se van a la casa, no pasa nada. Hay que tener cuidado. Hay cosas que no terminan de ser claras y en estas instancias tenemos que ser lo más claro posible”.

Así va la Liga Betplay 2020