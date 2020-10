¿Juan Carlos Osorio puso a disposición su cargo en Atlético Nacional?

Video: Nacional es pasión | Después de la derrota 2-1 de Atlético Nacional con Patriotas Boyacá, último de la Liga BetPlay 2020-I, circuló la versión de que Juan Carlos Osorio dejó en manos de las directivas la decisión de su continuidad en el Verde.

El director técnico se refirió al rumor en rueda de prensa virtual este lunes: “No lo he considerado y si no lo he considerado, menos de ofrecerlo. Si me veo o no en el 2021, prefiero hablar de hechos claros y concretos: al hoy estoy en Nacional, estoy contento en Medellín y Colombia. Disfruto de mi familia, del día a día y estoy para dar el 100% para tratar de conseguir mejores resultados”, aseveró.

El timonel del conjunto antioqueño charló con los medios de comunicación antes de enfrentarse a River Plate, de Uruguay, en el encuentro de ida de la fase II de la Copa Sudamericana 2020 y aseguró que su sentir es “irrelevante”, pues lo fundamental es el estado de los 25 deportistas que conforman el plantel.

El risaraldense informó que Yerson Candelo superó una molestia física y se reintegró a las prácticas, lamentó la lesión de Christian Mafla y confirmó que Jorge Segura y Geisson Perea no actuarán ante los Darseneros por “un problema en la rodilla”. Juan David Cabal, por su parte, regresó del microciclo de la Selección Colombia sub-20 con un inconveniente que no especificó.

El orientador analizó al rival en el certamen internacional y afirmó que la misión de sus dirigidos es hacerle frente a la propuesta del elenco de Jorge Fossati. “Es un reto en varios aspectos. En lo futbolístico, una idea diferente de juego a la que estamos acostumbrados, una idea de juego en la que los uruguayos se destacan en Suramérica: fútbol aéreo, fútbol directo y con un gran poder en la pelota detenida, tanto a favor como en contra. Compiten como pocos”.

Y agregó: “Hemos mejorado mucho. Desafortunadamente los resultados no van de la mano con el desarrollo de los juegos. Somos muy eficientes, pero no hemos sido eficaces, desperdiciamos muchas oportunidades manifiestas de gol. Me gusta la idea de juego de Nacional y me siento cómodo con los jugadores que tenemos”, recalcó.

El DT del Verdolaga contó que el sostener el cero en el arco es “tan importante” que “hay un premio especial porque lo valoramos profundamente”. Y si bien esbozó que determinaciones arbitrales como las del duelo con los Lanceros pueden influir, aceptó su papel en el funcionamiento de su escuadra.

“Me incluyo yo porque a lo mejor he seleccionado mal los grupos. La tarea nuestra es tratar de elevar el rendimiento individual para que todo el equipo haga la tarea. Me ilusiono y creo que vamos a mejorar en la idea, vamos a atacar mejor y vamos a finalizar mejor nuestros ataques, le vamos a dar menos oportunidades al rival. Me hago responsable de todo lo que acontece con el equipo. Al final soy el que planteo y el que trato de convencer al equipo de una idea de juego, reitero, arriesgada y muy valiente”, cerró.

