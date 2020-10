Juan Carlos Osorio: “Felicito a Patriotas, hizo un gran partido”

Video: Nacional es pasión | Patriotas Boyacá se impuso 2-1 a Atlético Nacional en compromiso de la fecha 16 de la Liga BetPlay 2020-I y consiguió así su primer triunfo en el rentado. El director técnico Juan Carlos Osorio evitó entrar en polémicas por la actuación del árbitro Heider Castro y se refirió netamente a las acciones.

Lo que sucedió en el duelo: “Quería públicamente felicitar a Patriotas, hizo un gran partido y ganó merecidamente. Lamento profundamente las lesiones de Jorge Segura y de Geisson Perea, que se suman a la de Christian Mafla. Parece ser que el juego está siendo duro con nosotros y lo único que queda es ser resilientes, tratar de continuar trabajando en nuestra idea de juego, de mejorarla, de seguir consolidando los jugadores jóvenes y a partir de ahí empezar a ganar partidos”.

Ausencia de Daniel Muñoz: “Sobre el tema de Daniel, yo ya me manifesté al respecto y es llorar sobre la leche derramada. Me parece que en su corto paso por el club, Daniel fue muy importante. Llegó como lateral en una defensa de cuatro y al final se fue como defensor en una defensa de tres y hasta como un interior llegador, con 8 goles en 28 partidos.

Simplemente me dedico a hablar de los que están y a Daniel le deseo lo mejor en su carrera profesional. Nosotros hoy encontramos en Helibelton Palacios a un jugador que cumple con casi todas esas funciones, excepto la de llegar a gol, pero buscaremos y encontraremos la forma de hacerlo y tratar de continuar siendo el equipo con más goles, el que propone siempre ese fútbol ofensivo”.

Reaccionar a la desventaja: “Me parece que mostramos urgencia cuando estamos por debajo en el resultado y quisiera yo tener la respuesta a por qué en nuestro fútbol, no solamente Nacional… Hay otros equipos que manifiestan y muestran esa urgencia al momento de ir por debajo en el resultado. Me preocuparía mucho pensar que es cuando ya no tenemos nada que perder.

Somos un país que históricamente nos hemos reconocido por ser muy buenos para competir cuando no tenemos nada que perder, pero cuando somos protagonistas, cuando tenemos esa etiqueta de favoritos nos cuesta mucho y no solamente es al jugador de fútbol”.

Lo que quiere implementar: “Defendemos una idea de juego, la entrenamos todos los días y seguiremos dándole continuidad a la idea y no continuidad a un once. Este equipo no está diseñado para retroceder y para ir a recuperar la pelota; este equipo por sobre todas las cosas está siempre con una intención de jugar a proponer y tratar de controlar el juego.

Jarlan Barrera tuvo un gran juego, no perdió la pelota, trató de jugar siempre con pases al frente y filtrados. Cuando entró Andrés Andrade también lo hizo bien. Estéfano Arango estuvo muy cerca del gol. Déinner Quiñones regresó al equipo y también contribuyó.

Yo seguiré insistiendo con ellos, creemos mucho en ellos. La idea de juego es muy difícil, es una idea muy valiente y que pocos equipos se atreven a jugarla. Entiendo que el resultado agobia, que el resultado duele, pero más allá del resultado hay que analizar el desarrollo del juego”.

