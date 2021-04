Esta semana comenzó con la polémica de las declaraciones de Luis Fernando Suárez, entrenador del Atlético Bucaramanga, quien aseguró que la Liga BetPlay 2021-I es “mala y antitécnica”, refiriéndose a los tiempos de preparación para los partidos, la falta de apoyo a los procesos y lo complicado de los torneos cortos.

Ahora, un colega suyo salió en defensa del campeonato local. “Yo pienso que se están hablando muchas cosas mal del fútbol colombiano y yo no lo veo así. Me parece que para ponerse a hablar del fútbol colombiano que es malo, tiene que irse tres meses a Bolivia, cuatro meses a Perú, seis meses a Ecuador, y luego mirarlo en vivo y luego sí opinar. Yo no lo considero así”, expresó Jorge Luis Pinto en entrevista con El Alargue, de Caracol Radio.

Sin embargo, el santandereano analizó algunos puntos débiles del certamen. “Aquí se detiene mucho el partido, desde los mismos árbitros que manejan una calma, se acomodan, sacan la tarjeta, luego la pintura, despacito, que hacen la línea, luego se posicionan para un lado y para el otro. He tenido la oportunidad de ver mucho fútbol en televisión, más que en vivo, y eso sí es cierto, acá el fútbol tiene muchas pausas. Hay uno o dos equipos que están sobreponiéndose a esas circunstancias, de no parar el partido, de jugar rápidamente”, explicó.

Además, indicó estar de acuerdo con Suárez en varios aspectos. “Los dirigentes deben tener un poco de calma y de interpretar qué pasa. Hoy las nóminas de los equipos del fútbol colombiano son muy variables y no se tiene esas nóminas experimentadas que respondan por la competencia, entonces indudablemente que los resultados van a ser de ida y vuelta y regulares. Y eso afecta directamente a los técnicos. Es una crítica respetuosa, se va perdiendo un partido en el minuto 70 y ya se está pensando en sacar el técnico y se dice que ya viene aquel, que ya estuvieron hablando con otro”, apuntó.

El ex Cúcuta Deportivo reiteró que la inestabilidad en los cuerpos técnicos puede ser la causante del bajo nivel. “Esto crea una inseguridad en los grupos para poder trabajar tranquilamente, la comunicación de los jugadores es constante, ya están diciendo que viene este, que se va este, y eso afecta totalmente el rendimiento del equipo. Muchos no lo van a creer, uno lo dice por la experiencia que ha vivido. Esos momentos no solamente afectan la parte anímica, esos momentos afectan demasiado el rendimiento en un equipo”, dijo.