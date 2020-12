Termina la temporada 2020 y varios equipos empezaron a tomar decisiones de cara a la próxima temporada en cuanto a fichajes, salidas y renovaciones de contrato se refiere.

Atlético Nacional es el equipo que más noticias ha presentado en las últimas horas luego de su eliminación de la Liga en donde presentó a su nuevo cuerpo técnico encabezado por Alexandre Guimarães y confirmó la salida de 5 de sus jugadores que no llegaron a un acuerdo de renovación.

Ante esto, son muchos los rumores que empiezan a dar vueltas dentro la prensa colombiana tras intereses de equipos por jugadores que tuvieron buena presentación en el presente año y por aquellos que terminan contrato y podrían empezar a negociar con otro club.

Uno de ellos es el defensor bogotano, Jerson Malagón, de 27 años, que milita en Deportivo Pasto y finaliza su contrato el 30 de diciembre del presente año que sería pretendido por varios equipos del fútbol colombiano luego de su buena presentación con el cuadro ‘volcánico’ en la presente temporada, siendo titular indiscutible y una pieza fundamental de Diego Corredor, estratega que llegó con el Pasto hasta los cuartos de final de la actual Liga BetPlay.

Dichos equipos serían Atlético Nacional, Deportivo Independiente Medellín e Independiente Santa Fe que desde ya iniciarían las conversaciones con el zaguero bogotano ante su gran nivel y la terminación de vinculo contractual con el cuadro nariñense. Sin embargo, sigue siendo un rumor, teniendo en cuenta los varios nombres que hay en la carpeta de Atlético Nacional en la zona defensiva.

Por los lados del Medellín, aun no han comenzado a estructurar su plantilla para el 2021. Mientras que Santa Fe, hasta que no termine su competición, no empezaría a negociar las salidas y llegadas de jugadores.

así las cosas, el futuro de Jerson Malagón estaría en un equipo grande ante los varios pretendientes que tiene y esperará hasta que termine la temporada para definir su futuro.