Jarlan Barrera mandó callar a un hincha del Junior

El compromiso de vuelta de la semifinal de la Liga BetPlay 2020 entre Junior FC y América de Cali, no solo dejó polémicas en la cancha por los goles anulados y el VAR, sino también fuera de ella. El exTiburón Jarlan Barrera protagonizó una discusión en redes sociales.

En el momento en que el juez decretó el final del partido con el 1-2 a favor de los Diablos Rojos, confirmando así la eliminación de los barranquilleros, el volante que ahora milita en Atlético Nacional publicó una historia en su cuenta de Instagram con un emoji de burla.

Ante eso, un hincha le respondió: “Mal ahí, Jarlan. Mal ahí, no te luce”. Y el futbolista refutó: “Pfff a mí sí me pueden tratar mal y a mi familia y ahí sí no pasa nada, cuando me eliminaron qué no me dijeron, ahí sí risa”.

El aficionado decidió no dejar el tema hasta ahí y en cambio, le dio una recomendación al integrante Verdolaga. “Usted es un jugador profesional. Déjeselo a la gente, que hable lo que quiera. No te dañes la imagen”, escribió. Pero el samario continuó en su tónica agresiva y le envió un emoji mandándolo a callar.

De inmediato, las cuentas dedicadas al cuadro Rojiblanco reaccionaron llamándolo “desagradecido” y demás. Una de ellas tuiteó: “Sres ahí está Jarlan Barrera, ¿entonces aquí hay gente que lo pide de regreso?”.