Iván René Valenciano dejó a Junior por fuera de los históricos colombianos

Durante el programa ESPN FC Radio en el que participa, Iván René Valenciano hizo su lista de los cinco equipos históricos del Fútbol Profesional Colombiano y no incluyó a Junior FC, club en el que se formó e inició su carrera profesional.

“Mis 5 equipos con más historia de nuestro rentado colombiano: Atlético Nacional, que supo ganar dos veces la Conmebol Libertadores y también ganó muchos de nuestra liga colombiana; Once Caldas, otro campeón de Conmebol Libertadores; Independiente Santa Fe, que también supo ganar la Conmebol Sudamericana; Millonarios, 15 veces campeón de nuestro rentado, de nuestro fútbol colombiano y América de Cali, que es 14 veces campeón de nuestra liga. Por eso, son mis 5 equipos con más historia de nuestra liga”, explicó.

▶: ¡No le perdonaron una a Valenciano y Marocco!

▶: Iván René Valenciano habló de James Rodríguez como reemplazo de Lionel Messi

El video fue posteado por el medio a través de Twitter y despertó una polémica entre todos los seguidores del Tiburón, quienes hicieron fuertes comentarios. Algunos de ellos, a continuación:

Once Caldas no va estar nunca por encima de junior, Cali, Medellín, no que que es lo histórico de once Caldas ?

— Casuals (@Crlosbuelvas) October 20, 2020