Iván Mejía sobre la imagen que anuncia la final entre Santa Fe y Junior: “¿Serán torpes o malintencionados?”

Todavía con los partidos de vuelta en la semifinal sin disputarse, en la cuenta oficial en Twitter de la Liga Betplay Dimayor apareció un mensaje con un cartel que anuncia la final entre Santa Fe y Junior.

Dicha imagen publicitaria, que además incluye el mensaje “Prepárate para vivir la primera gran final de la Liga Betplay Dimayor” y tiene las fotografías de 3 futbolistas de Santa Fe y 3 de Junior (Andrés Pérez, Daniel Giraldo y Jeisson Palacios por el equipo bogotano; Sherman Cárdenas, Larry Vásquez y James Sánchez por el barranquillero), tuvo respuesta de Iván Mejía.

El experimentado periodista volvió a aparecer en su cuenta, @PajaritoDeIvan, con un fuerte mensaje: “¿Serán torpes o malintencionados? Según Dimayor, la final será Santa Fe – Junior. Qué falta de respeto con Equidad y América!!”

No hay publicaciones oficiales del organizador de la Liga o de la Dimayor tras el mensaje publicado. De momento se esperan los partidos de vuelta, Santa Fe vs. La Equidad y Junior vs. América de Cali para definir a los finalistas del certamen que ya cuenta con publicidades para su disputa.

El mensaje de Iván Mejía sobre la imagen